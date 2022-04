Guendalina Tavassi Vs Blind e Roger “Ci hanno rubato cocchi”/ È caos all’Isola!

La divisione in due gruppi continua ad alimentare i dissapori all’Isola dei Famosi 2022. Oramai c’è una chiara ostilità tra alcuni naufraghi delle due fazione, che aumenta ad ogni piccolo sgarro. È quanto accaduto nelle ultime ore a Playa Palapa, dove Guendalina Tavassi è andata su tutte le furie, accusando Blind e Roger Balduino.

Tutto è nato quando i due ragazzi, in esplorazione, hanno trovato due cocchi sugli scogli e se ne sono appropriati. In realtà i cocchi in questione si trovavano in quella particolare posizione perché messi a maturare lì proprio dalla Tavassi che, scoperto il ‘furto’, è andata su tutte le furie. Ha quindi fatto notare a Blind e a Roger che quei cocchi fossero del loro gruppo, chiedendo di restituirli. Di fronte al rifiuto dei due concorrenti, è scoppiato il caos sull’Isola.

Guendalina Tavassi furiosa con Blind e Roger: interviene Nicolas Vaporidis

Blind e Roger si sono rifiutati di restituire i cocchi che Guendalina Tavassi diceva essere dei Tiburon perché “Erano nel nostro territorio”, il che ha fomentato gli animi. La Tavassi si è sfogata anche con suo fratello Edoardo – “Stasera mette la padella piena di acqua a bollire…E la tengo lì tutta la notte… Loro ci hanno rubato il cibo? E io reagisco in questo modo!” – che si è a sua volta rivolto al leader Nicolas Vaporidis: “Non riusciamo a stare in pace con loro…Non ce n’è…”. Quest’ultimo, spinto allo stremo, ha quindi deciso di intervenire, chiedendo a Blind e Roger di restituire i cocchi e placando Guendalina, chiedendole di non gettare ulteriore benzina sul fuoco.

