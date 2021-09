Guerra amore e fuga La guerra segreta di Harry Frigg/ Su Rete 4 il film di guerra

Guerra amore e fuga La guerra segreta di Harry Frigg va in onda su Rete 4 oggi, 29 settembre. La proiezione di questa pellicola avrà luogo a partire dalle ore 16.30. Questo lungometraggio può essere considerato come una commedia di guerra. I personaggi protagonisti di quest’opera cinematografica sono stati impersonificati da diversi attori famosi degli anni sessanta. Tra questi figurano Sylva Koscina, Paul Newman, Tom Bosley ed Andrew Duggan.

L’anno di produzione di Guerra amore e fuga è il 1968. A dirigere la commedia in questione c’è Jack Smight. Questi è stato anche il regista di un’altra pellicola famosa dal titolo La battaglia di Midway. Le musiche di questa commedia sono state scritte da Carlo Rustichelli, che ha vinto due Nastri d’Argento nella sua carriera. Paul Newman, infine, si è aggiudicato l’Oscar per il lungometraggio Il colore dei soldi.

Guerra amore e fuga La guerra segreta di Harry Frigg, la trama del film

Per quanto concerne la vicenda raccontata nel film Guerra amore e fuga La guerra segreta di Harry Frigg, è necessario dire che la storia parte dall’arresto di un gruppo di generali americani, francesi ed inglesi. Questi militari vengono rinchiusi in un castello da parte dei soldati italiani. Poiché i generali hanno tutti lo stesso grado non riescono a nominare tra di loro il capo della squadra. Questi dovrebbe avere il compito di prendere delle decisioni sagge ed oculate. A causa di ciò, i prigionieri non sono riusciti ad evadere dalla fortezza in cui si trovano. Gli Allleati, per aiutare i generali, scelgono di mandare tra di loro Frigg. Costui è un soldato, che nel corso della sua carriera è stato sempre in grado di fuggire da diversi luoghi in cui era rinchiuso per indisciplina.

Frigg, in cambio di allettanti promesse, accetta di farsi nominare il capo dei generali incarcerati. L’uomo viene arrestato quindi dagli italiani e condotto a sua volta al castello. In questo posto diventa dunque il comandante dei suoi alleati. Frigg potrebbe far evadere i suoi amici molto presto, ma si innamora di una nobile di nome Francesca e cerca di prendere tempo. Quando finalmente tutto è pronto per la fuga, l’evasione ancora una volta viene prolungata di un giorno, per permettere ad un colonnello italiano di essere nominato generale. Disgraziatamente un uffciale tedesco deporta tutti i generali in un campo poco distante, ma Frigg riuscirà lo stesso a far scappare i suoi amici da questo nuovo luogo di prigionia.



