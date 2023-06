GUERRA CINA-USA/ Logink, l’impero logistico di Pechino che spaventa Washington

La piattaforma nazionale di informazione pubblica sui trasporti e la logistica, chiamata anche Logink, è una rete di servizi di informazione sulla logistica “aperta e condivisa”, costruita congiuntamente dal Governo cinese, dagli istituti di ricerca e dalle imprese, pubbliche o private. Questa consente a Pechino di rafforzare il suo potere di influenza sulle catene del valore globali.

L’espansione della piattaforma fa parte della tendenza espansionistica cinese osservata dall’inizio degli anni 2000. Nonostante i suoi obiettivi, questa interfaccia logistica potrebbe avere altre funzioni: strumento di intelligence, coercizione economica, influenza normativa, controllo dei dati. Logink offre una completa sinergia tra le Vie della Seta fisiche (Belt and Road Initiative, BRI) e digitali (Digital Silk Road, DSR).

Passando da 7 miliardi di dollari nel 1978 a 1.500 miliardi nel 2008, la Repubblica Popolare Cinese ha moltiplicato il valore dei suoi beni all’esportazione di oltre 200 volte in 40 anni, salendo tra i maggiori paesi esportatori di beni fabbricati.

Il settore logistico cinese, sforzandosi di tenere il passo con l’industria, è stato rapidamente limitato dal debole sviluppo della tecnologia dell’informazione e dalla mancanza di standardizzazione nei processi di elaborazione delle informazioni. Inoltre, le asimmetrie informative tra i diversi attori lungo la catena del valore (produttore, acquirenti, gestore dei trasporti e della logistica) costituivano anche un freno per l’economia cinese, sia all’interno che all’esterno dei suoi confini. Questi fattori hanno creato l’urgente necessità di una piattaforma pubblica unificata, più efficiente e sicura per la gestione dei flussi commerciali e lo scambio di informazioni tra gli attori.

L’interfaccia Logink è stata inizialmente lanciata dal Dipartimento dei Trasporti della provincia di Zhejiang nel 2007 come iniziativa per ridurre i costi logistici nella città di Hangzhou, un importante hub commerciale della provincia costiera. L’interfaccia si è sviluppata in tre tempi. La prima fase va dal 2007 al 2010, durante la quale le autorità cinesi concentrano i loro sforzi sulla standardizzazione dei sistemi logistici a livello nazionale. In effetti, la frammentazione dei processi logistici costituiva un problema importante in Cina. Ogni provincia stava cercando di sviluppare un’interfaccia pulita per digitalizzare il monitoraggio dei flussi di merci. L’interfaccia Logink è venuta a standardizzare il formato dei dati e delle informazioni. Nel 2008, quindici province stavano firmando un protocollo d’intesa per unirsi all’interfaccia.

Lo sviluppo della piattaforma

L’anno successivo, il ministero dei Trasporti e la provincia di Zhejiang si accordarono per trasformare il sistema in una piattaforma nazionale di condivisione delle informazioni. Inizia quindi la seconda fase di sviluppo per Logink, quella dell’espansione regionale. Inizialmente destinato al trasporto di merci via terra, lo sviluppo del sistema ha comportato la sua integrazione all’interno delle infrastrutture portuali e delle navi mercantili. Nel 2010, Pechino, Tokyo e Seoul hanno firmato un protocollo d’intesa per l’istituzione della rete di condivisione delle informazioni logistiche nel nord-est asiatico (Neal-Net).

Il commercio marittimo tra queste tre economie è stato considerevole: 1,6 miliardi di container sono stati scambiati tra questi Paesi nel 2010, il 32% del flusso globale di container. La diffusione di Logink avviene attraverso tre leve: la cooperazione con i porti, le partnership con le imprese e un investimento nelle organizzazioni internazionali. Oggi, più di 20 porti cooperano con la piattaforma cinese. Oltre ai porti asiatici menzionati in precedenza, tra questi troviamo anche i porti europei di Rotterdam, Anversa e Amburgo. Gli accordi sono firmati sia tra le autorità portuali che con gli operatori dei sistemi logistici. La cooperazione tra Logink e il porto di Rotterdam, ad esempio, è facilitata dall’accordo di trasferimento delle informazioni stipulato con l’operatore olandese Portbase. Nell’aprile 2022, l’Ipcsa ha lanciato l’iniziativa Network of Trusted Networks, alla quale partecipa attivamente Logink.

Questa cooperazione da un lato offrirebbe alla Cina l’accesso ai dati di 70 porti e 10 aeroporti, ma anche il potere di stabilire standard sui dati nella regione dell’Asean.

Ufficialmente guidato dal ministero dei Trasporti cinese, è il Centro di Informazione dei Trasporti e delle Telecomunicazioni (Cttic) che ha un vero potere sul sistema Logink. Il Cttic è un organo del Partito comunista cinese creato nel 1979 dal Consiglio degli Affari di Stato cinese. Questo ufficio è oggi il punto d’incontro di tutte le tecnologie dell’informazione cinesi, permettendo così di ottimizzare l’implementazione della Belt and Road initiative grazie a tutte le infrastrutture digitali finanziate o costruite da aziende cinesi.

Logink è al centro del piano a medio e lungo termine per lo sviluppo della filiera logistica 2014-2020, enunciato nel 2014 dal Consiglio di Stato cinese, un anno dopo l’ufficializzazione delle nuove Vie della seta. L’utilizzo di un’unica interfaccia logistica gestita dallo Stato le consente di monitorare tutti i flussi commerciali che transitano attraverso i binari e i corridoi che crea.

La Repubblica Popolare Cinese è ben consapevole che nell’era della digitalizzazione economica, i dati sono una risorsa essenziale. Il quadro politico del 2020, che qualifica i dati come fattore di produzione, testimonia l’importanza che il Pcc attribuisce loro. La Us-China Economic and Security Review Commission distingue tre tipi di dati che transitano sull’interfaccia cinese.

Da un lato, tutto ciò che riguarda gli scambi Government to Business (G2B). Sono comprese le informazioni riguardanti ogni nave (geolocalizzazione in tempo reale, ispezione), i registri aziendali e la due diligence realizzati, la condizione delle infrastrutture, ecc. D’altra parte, troviamo i dati Business to Government (B2G), tenendo conto in particolare delle informazioni di sdoganamento, delle fatture elettroniche e delle informazioni normative. Infine, il software raccoglie i dati degli scambi in Business to Business (B2B), in particolare il portafoglio ordini, le fatture e i pagamenti effettuati.

Il potere delle informazioni

Il Cttic ha il potere di filtrare le informazioni che transitano attraverso l’interfaccia logistica. L’asimmetria delle informazioni risultante renderebbe le aziende cinesi più competitive: da un lato perché ridurrebbe il costo delle informazioni o addirittura lo renderebbe nullo, dall’altro perché consentirebbe una maggiore reattività rispetto alle aziende concorrenti. Le numerose partnership tra Logink e aziende cinesi, e più in generale il confine poroso tra politico e privato, rafforzano l’idea di una sinergia tra queste entità con l’obiettivo di rafforzare la potenza economica e commerciale del Paese.

A questo proposito, il caso della partnership con Cainiao è piuttosto evocativo. Logink si è integrato molto bene con questa società di logistica cinese di proprietà del 63% del gruppo Alibaba. Cainiao svolge un ruolo chiave nella connessione dei sistemi di e-commerce europei e cinesi. Ad esempio, l’hub logistico impiantato dall’azienda nel 2021 a Liegi è direttamente collegato agli hub di Hangzhou, Hong-Kong, Kuala Lumpur o Dubai. La sua presenza in Europa si stabilisce anche attraverso magazzini regionali a Parigi o Madrid in particolare. Alibaba ha così un ampio controllo su alcune catene del valore globali, permettendogli di adattarsi rapidamente alle fluttuazioni dei mercati, sempre in una logica di competitività. Si noti che Cainiao dimostra anche innovazione e sviluppa un sistema di carico marittimo (Bill of Lading) basato su blockchain, in collaborazione con la comunità portuale internazionale. Questo tipo di iniziativa ricorda un’altra importante conseguenza dell’ascesa cinese: la sua influenza nel campo degli standard.

La lotta per la definizione degli standard tecnologici è parte integrante della rivalità sino-americana. Nel luglio 2022, la Cina ha pubblicato il piano d’azione per lo sviluppo della standardizzazione, stabilendo una tabella di marcia per l’applicazione dello schema nazionale di sviluppo della standardizzazione (Nsd), presentato un anno prima. Questi documenti fanno parte della strategia “China Standards 2035”, volta a posizionare le società e gli istituti di ricerca cinesi per stabilire gli standard che regolano le tecnologie strategiche come l’IA o l’informatica quantistica.

In questo contesto, sarà essenziale osservare le proposte di standard logistici e tecnici proposti da Pechino, che potrebbero attraverso l’uso globale di Logink conferirgli vantaggi commerciali. La promozione di standard di utilizzo e scambio di informazioni interoperabili con Logonk potrebbe essere un modo per le aziende cinesi di accedere a nuovi mercati, aumentando di fatto l’influenza economica del Paese.

I rischi per gli Usa

Infine, la diffusione della piattaforma logistica può costituire un rischio strategico importante. Infatti, se il dilemma di Malacca costituisce un incubo per gli strateghi cinesi, l’amministrazione americana si allarma anche prendendo coscienza delle sue fragilità. I dati catturati dall’interfaccia cinese offrirebbero all’Esercito popolare di liberazione intelligence sui flussi logistici delle forze armate statunitensi.

Il supporto logistico e l’esportazione di armamenti statunitensi verso Taiwan potrebbero quindi essere anticipati dall’esercito cinese, permettendogli di prendere le contromisure adeguate. Naturalmente, i porti attraverso i quali è probabile che transitino le navi americane non sono tutti esposti a Logink. Ma solo uno è sufficiente per spingere la prima potenza mondiale a trasferire un anello della supply chain del suo complesso militare-industriale: il porto di Kuantan.

È a questo che vengono spedite le terre rare estratte dalla miniera australiana Lynas, il suo impianto di lavorazione si trova vicino al porto in acque profonde malesi. Secondo Paese dopo la Cina nel campo del trattamento (separazione) delle terre rare, la Malesia era una scelta logica per la catena di approvvigionamento del settore della difesa degli Stati Uniti. Il problema? L’infrastruttura portuale utilizzava l’interfaccia logistica cinese.

I rischi sostenuti sono particolarmente importanti rispetto alle applicazioni Logink citate in precedenza: raccolta di informazioni in tempo reale sulle risorse critiche, manipolazione delle informazioni, interruzione o interruzione delle forniture, ecc. Come promemoria, questi sono particolarmente utilizzati nelle tecnologie avanzate di difesa a causa delle loro proprietà magnetiche. Nel tentativo di proteggersi dai rischi posti da Logink, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha firmato nel 2022 un contratto da 120 milioni di dollari con Lynas Corporation per l’implementazione di un’infrastruttura di trattamento sul suolo americano.

È importante capire che la diffusione di Logink si inserisce pienamente nella dinamica delle Nuove Vie della Seta. Il software, all’incrocio delle Vie digitali, terrestri e marittime della Seta, è una vera arma. Più grande sarà il suo uso, più la Cina avrà un’influenza economica significativa in Eurasia. Per molti Paesi sotto il grembo americano, la tendenza è all’avvicinamento con Pechino, sia politica che economica (Germania, Arabia Saudita, Israele, ecc.). In un contesto di guerra economica globale, il suo carattere multidimensionale (terrestre, marittimo, digitale, spaziale) ricorda l’omnidizionalità, principio promosso dagli ufficiali cinesi Qiao Liang e Wang Xiaosui nel loro libro La guerra senza limite. E Logink si inserisce proprio in ciascuna delle dimensioni presentate, il che lo rende un formidabile strumento geoeconomico, in tempo di pace come in tempo di guerra.

