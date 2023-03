GUERRA DELL’AUTO/ L’Italia (con la Germania) manda ko il mercato dell’elettrico coi biocarburanti

Lo slittamento della votazione che avrebbe messo al bando i motori termici nel 2035, fortemente voluta in seno all’Ue, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a non poche imprese italiane.

L’Italia si è messa di traverso (con al seguito Polonia e altri Paesi dell’Est) e la Germania ha fatto altrettanto: i due Paesi, infatti, stanno puntando sui biocarburanti che potrebbero mettere ko il mercato dell’elettrico. Un colpo che porterebbe aziende produttrici come Eni all’apice della piramide economica europea e soprattutto tale scelta darebbe all’Italia l’opportunità di diventare un vero e proprio hub energetico.

SPY FINANZA/ La Lehman verde in arrivo grazie alle scelte green dell'Ue

Cosa sono efuel e biocarburanti?

I carburanti sintetici (efuel) usano energia per scomporre l’acqua in ossigeno e idrogeno, ricombinandolo con CO2 per ottenere e-metanolo. I biocarburanti invece utilizzano le biomasse ricavate dagli scarti vegetali e alimentari. La CP2 necessaria a generarli arriva dall’atmosfera e terminato il ciclo tornerà da dove viene, di fatto proponendo una notevole sostenibilità ed emissioni fortemente ridotte.

"Auto elettrica trasferisce potere a Cina"/ Tremonti: "Non risolve inquinamento"

La convenienza

Per l’utilizzo non serve modificare le auto, non sono necessarie colonnine ad hoc, il trasporto costa poco e permette lunghi tragitti. L’emissione d’ossidi d’azoto e particolato è ridotta rispetto alla normale benzina o diesel. Questa soluzione non è una panacea ecologia, ma ci eviterà la distruzione industriale, in attesa di poter utilizzare delle batterie migliori, smaltibili senza i processi odierni e soprattutto in grado d’interessare il traffico pesante commerciale (cosa oggi praticamente impossibile).

In Italia l’Eni ha lanciato (già presente in pompa) un biodisel che si chiama HVOlution ed è composto al 100% da olio vegetale e idrogenato. Rappresenta un gasolio rinnovabile prodotto da materie prime di scarto, residui vegetali e da oli generati da colture (non in competizione con la filiera alimentare), oltre a olio esausto (altro brevetto italiano che l’Ue ha sempre snobbato, datato anni ’80, che di fatto ricicla l’olio esausto, eliminato tramite inquinante combustione da Germania e Francia…).

IDEOLOGIA DELL'AUTO ELETTRICA/ Ue divisa tra il pragmatismo di Prodi e il silenzio di Schlein

Per ottenere questa miscela speciale, Eni ha siglato accordi e partnership mondiali in diversi Paesi dell’Africa, come Kenya, Mozambico e Congo. In queste aree, la società sta sviluppando alcuni agri-hub che serviranno per produrre parte del carburante che verrà successivamente trattato nelle raffinerie italiane, com quella di Gela. HVOlution non è un carburante a zero impronta carbonica, ma la stima di riduzione dell’emissione di CO2 è tra il 65% e il 94% con i motori di nuova generazione che verranno prodotti (se l’Ue non blocca il tutto…). Attualmente il prezzo alla pompa equivale al diesel, ma è “retto” dagli attuali euro 5 e 6 diesel. Le stime che davano gli efuel tra i 3 e i 4 euro al litro sono state disattese, anzi il prezzo potrebbe scendere già nei prossimi mesi.

L’asse Italia-Germania

Eni ha messo l’Italia in una posizione di vantaggio tecnologico e visto che anche la Germania produce biocarburanti la partita potrebbe essere giocata da Berlino e Roma, in vantaggio su Parigi (il resto d’Europa sarebbe solo mercato di vendita, produzioni e brevetti sono saldamente in mano italiana e tedesca).

Per fare questo salto serve un passaggio legislativo in seno all’Ue, la nostra governance politica deve impegnarsi mettendo al centro dell’agenda l’interesse nazionale.

Non è solo una questione di biocarburanti, Eni e Leonardo in partnership stanno lavorando a un propellente per i razzi spaziali, altro aspetto d’interesse nazionale che proietta il nostro Paese tra i leader della space economy, che ormai è la vera sfida del prossimo decennio.

Serve riportare l’Italia al centro dell’Europa, serve visione e applicazione della nostra genialità.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA