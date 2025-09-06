Trump chiede di non comprare energia da Mosca e la UE rompe i ponti. Ma i russi sono europei, anche se per recuperare i rapporti ci vorrà tempo

La Russia tornerà a fare affari con l’Europa anche dal punto di vista energetico. Ma forse ci vorranno decenni. E sicuramente non avverrà con Putin. Di fatto, osserva Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, anche il nuovo accordo per il gasdotto Power of Siberia 2 tra Russia e Cina conferma lo spostamento di Mosca verso il mercato asiatico, ma i russi sono anche europei.

DISOCCUPAZIONE USA AL 4,3%/ Ecco la scommessa dei mercati sui tagli della Fed

Nel frattempo, in Europa i prezzi dell’energia restano del 30% più alti rispetto a prima del conflitto. Italiani ed europei, tuttavia, dipendono sempre dall’estero e anche se ora le cose non sono peggiorate, all’orizzonte potrebbe esserci una nuova crisi che riproporrà il problema dell’approvvigionamento.

Trump ha chiesto ai “volenterosi” di non comprare più petrolio dalla Russia e prontamente la UE assicura che da Mosca non arriverà più neanche una molecola di energia. Ma abbiamo ancora rapporti economici con Putin da questo punto di vista?

DUMPING CINESE/ Auto elettriche Byd, le accuse al governo e quegli amici (italiani) di Pechino

Il petrolio russo non dovrebbe più arrivare da dicembre 2022. Quando iniziò la guerra l’Europa decise l’embargo su questi prodotti. Quello dei derivati partì nel febbraio 2023. Poi, come in tutte le regole, c’è qualche eccezione per i Paesi del centro Europa, come Ungheria e Slovacchia, che non hanno sbocchi sul mare e che quindi non possono approvvigionarsi in altro modo. I volumi sono stati ridotti a un decimo rispetto al periodo precedente il conflitto: eravamo a 240 milioni di tonnellate, nel 2024 siamo scesi a 18. Trump, come al solito, usa anche l’Europa per fare la voce grossa, perché il vero obiettivo sono l’India e la Cina, che prendono petrolio a mani basse dalla Russia. L’Europa in realtà ha già ridotto quasi per intero le sue forniture energetiche dai russi.

Russia: "Ucraina chiede garanzie che mettono in pericolo l'UE"/ "Truppe europee a Kiev inaccettabili"

Questa situazione a lungo andare cosa significherà per l’Europa?

Si ribadisce la sua debolezza energetica, mentre tutta la politica, anche nel Parlamento italiano, continua a parlare di rinnovabili e di meccanismi di mercato, di temi distanti dalla realtà. Ciò che conta è l’energia e noi non ce l’abbiamo. Negli ultimi 20 anni l’abbiamo persa ancora di più: prima avevamo una produzione interna, poi le rinnovabili hanno contribuito a darci un po’ di indipendenza, ma fanno poco nell’elettricità, che comunque è una piccola fetta del sistema energetico, dove rappresenta una quota fra un quarto e un terzo. Su tutto il resto noi siamo scoperti.

L’Italia se volesse potrebbe avere delle risorse interne?

Certo. Andiamo a prendere il gas da Trump che è lontano 13mila chilometri, quando nell’Adriatico il TAP ci ha dato 50 miliardi di metri cubi, e in Puglia, in Basilicata, nel mare c’è un sacco di gas e di petrolio che non riusciamo a produrre. Dal punto di vista ambientale, però, è peggio rifornirsi negli Stati Uniti: basta pensare al trasporto: spostare navi da 150-200mila tonnellate di acciaio e di gas non è una passeggiata, si consuma energia.

Di chi è la responsabilità?

C’è un degrado della politica che è impressionante. Neanche i governi di destra in Europa hanno fatto qualcosa. D’altra parte andare sui territori e scontrarsi con gli ambientalisti è sempre difficile.

Il gasdotto che Russia e Cina realizzeranno secondo l’accordo firmato in questi giorni, il Power of Siberia 2, può cambiare la faccia del mercato?

No, c’era già il Power of Siberia 1, che è stato completato e sposta una piccola frazione del gas che arrivava in Europa verso l’Oriente. Nonostante i baci e gli abbracci di questi giorni in occasione della SCO, tuttavia, i russi sono europei, pensare che trasferiscano i loro affari solo in Asia è impossibile.

Ma il nuovo gasdotto non è proprio il segno di questa frattura, di una Russia che ormai è votata al mercato asiatico?

Prima o poi la Russia tornerà a guardare all’Europa anche per quanto riguarda il gas. Il problema è capire quando. Magari ci vorranno decenni. È difficile che succeda a breve, anche se poi le guerre sono strane. Bisogna vedere se scoppia la pace, una pace forzata in cui Trump impone agli europei di comprare gas dalla Russia. Però è una prospettiva che vedo molto difficile.

Johann Wadephul, ministro degli Esteri tedesco, ha finalmente riconosciuto che il sabotaggio del Nord Stream è stato un atto di terrorismo: anche per questo l’Europa potrebbe prenderne atto e tornare a fornirsi dalla Russia, magari con la benedizione di Trump, visto che si parlava anche di una collaborazione russi-americani per rilanciare l’impianto danneggiato?

Sì, certo, ma succederà un giorno, e non sappiamo quando. Finché c’è Putin la vedo dura. Anche se Trump si mette in mezzo, dopo quello che è successo non è che si può dire a Europa e Germania di prendere il gas russo.

Qual è stato l’impatto di questa situazione sui conti dei privati e delle aziende: quanto ci abbiamo rimesso?

I prezzi sono molto più bassi rispetto alla crisi del 2022-23, però si sono fermati a un livello del 20-30% superiore a quello degli anni precedenti la crisi e la pandemia. L’industria, comunque, secondo me esagera un po’ nel lamentarsi delle bollette e del prezzo di energia.

Quale potrebbe essere un modo per uscire da questa situazione?

Nel breve termine facciamo fatica. La fortuna ci aiuta, perché i prezzi dell’energia saranno molto bassi l’anno prossimo, probabilmente anche quelli del gas: l’offerta sta aumentando, il prezzo del petrolio è basso, tutto ci aiuta. Per adesso riusciremo a contenere gli effetti negativi.

A lungo andare però dovremo avere una strategia diversa?

Ce lo diciamo da 50 anni e oltre. L’Europa è sempre dipendente dalle importazioni dall’estero. Per il momento la crisi è superata, tranne qualche sussulto: prepariamoci per la prossima.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI