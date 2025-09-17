Si parla della guerra a Gaza e di quella in Ucraina negli studi di Re Start su Rai Tre: ecco che cosa ne pensa il generale Camporini, le sue parole

Il Generale Camporini, ex capo di stato maggiore, è stato ospite stamane del programma di Rai Tre, Re Start, per parlare della guerra a Gaza, alla luce dell’offensiva finale di Israele scattata 48 ore fa. “Il combattimento urbano è complicatissimo – esordisce il militare esperto – un incubo, qualsiasi angolo di strada è buono per fare un attentato, si mettono le mine artigianali nelle case e quindi il rischio per avere il controllo di ogni strada è molto elevato, con l’aggravante che non basta bonificare un isolato, poi va presidiato, quindi significa che servono tanti uomini sul terreno e questo è un problema per l’esercito di Israele, che è un Paese di meno di 10 milioni di abitanti che è basato prevalentemente sul concetto di leva”.

Il generale Camporini ha ricordato che “Ci sono 3 anni di servizio militare per i ragazzi e due anni per le ragazze, dopo di che vanno a casa, tornano ad essere cittadini, hanno un lavoro e hanno una vita normale, ogni tanto vengono richiamati per un aggiornamento e quando c’è una necessità. Abbiamo sentito i numeri dichiarati dalle autorità israeliane che hanno richiamato 130 mila riservisti, e in un Paese come Israele sottrarre 130mila lavoratori significa incidere molto pesantemente sull’economia, per quanto tempo può essere sostenibile? Certo non in maniera illimitata ma qui si parla di una operazione che durerà 7 o 8 mesi, queste sono le cifre che stanno circolando. Per poi andare dove?

CAMPORINI SU GAZA: “CI SARA’ UN ESODO DI MILIONI DI PERSONE”

Ha continuato: “Se l’obiettivo è quello che dichiara la destra ultra-ortodossa – che condiziona Netanyahu – ci possiamo aspettare una operazione che porti ad un esodo di milioni di persone e poi mandarli dove? L’altro giorno circolavano chiacchiere su contatti con il Sudan per ridislocare quelle persone, Sudan che è martoriato dalla guerra civile, quindi…”.

Quindi ha proseguito, parlando della situazione sulla Striscia di Gaza: “E’ una situazione di gravissima crisi, una situazione che tutto sommato in qualche modo risponde all’esigenza israeliana di minimizzare le conseguenze sulla popolazione civile perchè questa volontà di farli uscire dalle zone dove si combatte è in quest’ottica, che però francamente porta a delle conseguenze umanitarie che sono inaccettabili. Il problema è che Hamas non si sconfigge con un’azione militare come questa”.

CAMPORINI SU GAZA: “SERVIVA UN’OPERAZIONE CHIRURGICA”

E ancora: “L’azione che avrebbe potuto avere successo, meno eclatante, è quella già usata in passato da Israele con coloro che si resero colpevoli dell’eccidio di Monaco, leggasi la pazienza strategica e l’identificazione dei singoli responsabili, colpendoli quando meno se l’aspettano. Sono capaci di fare operazione chirurgiche, il conflitto fra Shin Bet e Mossad evidenziato per l’operazione di Doha dà la sensazione che questa volontà di utilizzare mezzi meno invasivi e più efficaci è qualcosa che la comunità di intelligence israeliana manifesta”.

Sul fatto che sia più “rischioso” il conflitto in Ucraina o quello mediorientale, Camporini ha spiegato: “Il conflitto più visibile è quello di Gaza, che però sono convinto rimarrà confinato a quell’area, non ci saranno allargamenti, è un conflitto che durerà nel tempo perchè l’atteggiamento del governo israeliano è quello di assicurarsi un’egemonia militare, che causerà reazioni”. E ancora: “Scomparirà Hamas ma comparirà qualcun’altro, il rischio terrorismo è endemico”.

CAMPORINI SULLA RUSSIA: “LAVROV UNA VOLTA DISSE CHE…”

Sulla Russia Camporini parla di una “Visione imperialistica di Putin. Ad un certo punto circolava una battuta… chiesero a Lavrov (ministro degli esteri russo ndr) chi sono i consiglieri più ascoltati da Putin, e disse Pietro, Caterina e Ivan. C’è questa volontà di rimediare il più grande guaio del secolo scorso, come definito dallo stesso Putin, ovvero la caduta dell’Unione Sovietica e l’impero degli Zar”.

Sul fatto che Putin non intervenga sul conflitto in Israele, infine: “Ci sono moltissimi russi nella società israeliana, l’emigrazione di ebrei russi verso Israele ha avuto momenti di grande intensità, c’è un afflato relativo nei confronti di questi membri della società russa che hanno voluto emigrare in Israele e comunque ha conseguenze sul conflitto stesso e sull’eco che il conflitto in Israele oggi ha nel mondo: l’assenza di una presa di posizione forte da parte dei russi, qualche conseguenza potrebbe averla”, conclude.