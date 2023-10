Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ Assedio a Gaza, palestinesi: “uccidiamo ostaggi ogni raid senza avviso”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA HAMAS-ISRAELE: L’ASSEDIO TOTALE A GAZA E IL BILANCIO DEI MORTI INQUIETANTE

Dopo gli ultimi raid lanciati questa notte contro le milizie terroristiche, la guerra fra Hamas e Israele giunge alla vigilia di una svolta ormai prossima: “l’assedio totale“ ordinato da Tel Aviv sulla Striscia di Gaza porterà nelle prossime ore l’invasione dell’area da cui lo scorso 7 ottobre sono partiti i raid e blitz di Hamas che hanno dato il via ad una nuova, ennesima, guerra sanguinaria in Medio Oriente. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha fatto sapere questa mattina che l’esercito israeliano ha ripreso il pieno controllo del confine con la Striscia di Gaza: «nell’ultimo giorno non un solo terrorista è entrato attraverso la barriera che era stata fatta saltare in aria tre giorni fa in diversi punti da parte dei miliziani».

ASSEDIO TOTALE A GAZA/ "Se la guerra arriva in Cisgiordania si rischia l'intervento di Hezbollah"

Altri 200 obiettivi palestinesi nella Striscia sono stati colpiti questa notte dall’esercito israeliano, in risposta allo “choc” maturato da quelle prime ore in cui Tel Aviv si è lasciata colpire quasi senza reagire davanti alla pianificazione al dettaglio di tutte le azioni terroristiche delle milizie del leader di Hamas Yhya Sinwar. Per preparare l’invasione della Striscia – a cui si aggiungono le operazioni a Nord di Israele con lo scontro per ora solo a distanza con Hezbollah nel Libano – il Governo Netanyahu ha imposto lo stop alle forniture di cibo, elettricità, acqua e carburanti all’interno di Gaza, in modo da stanare Hamas che nei vari tunnel sotterranei nasconde i quasi 200 ostaggi prelevati la mattina di sabato. La guerra Hamas-Israele è ormai fuori controllo dal punto di vista del conteggio vittime, divenuto ormai impossibile vista la quantità di azioni efferate, i raid continui aerei delle forze israeliane e la situazione ancora non del tutto conosciuta in merito al numero di ostaggi rapiti: l’ultimo bollettino dato sulle vittime della guerra Hamas-Israele vede 900 morti per lo Stato ebraico, quasi 800 per le vittime palestinesi a cui però vanno aggiunti i circa 1500 corpi di soldati-milizie di Hamas ritrovate ieri al confine con la Striscia dopo i combattimenti dei primi giorni.

SPY FINANZA/ Israele, il nuovo 11 settembre pronto a salvare i mercati da una crisi

OSTAGGI, ITALIANI, REAZIONI INTERNAZIONALI: IL PUNTO SULLA GUERRA IN ISRAELE

L’esercito di Israele ha avvisato nelle scorse ore tutti i palestinesi di lasciare Gaza per rifugiarsi in Egitto, così da sfuggire alla imminente invasione progettata per sterminare sul nascere la ribellione di Hamas nella guerra con Israele: «Il valico di Rafah è ancora aperto», ha detto il portavoce militare aggiungendo che «ognuno può uscire». Mentre continuano ad essere colpiti gli obiettivi di Hamas e della Jihad islamica palestinese, il portavoce de movimento terrorista in Libano – Abdul Majeed Awad – fa sapere che l’obiettivo principale dell’Asse della Resistenza è quello di «annientare e distruggere completamente Israele». L’asse è di fatto un’alleanza “informale” tra Iran, Siria, milizie sciite irachene, Hezbollah e gruppo Houthi dello Yemen.

Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ Palestinesi: "Nessun negoziato possibile, scontro appena iniziato"

Del giro di “influenze” dietro ad Hamas ne hanno parlato copiosamente i leader occidentali riuniti ieri sera in video collegamento: presenti con il Presidente Usa Joe Biden, la Premier italiana Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il Premier Uk Rishi Sunak. «Fermo sostegno ad Israele e una inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani», è il commento di Palazzo Chigi in merito alla riunione tra i 5 capi di Stato occidentali, «La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici. Il presidente Meloni – conclude il Governo -, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta. I cinque capi di Stato e di governo hanno concordato di mantenersi in costante contatto nel prosieguo della crisi».

È proprio il tema degli ostaggi a preoccupare e non poco la già difficile situazione della guerra Hamas-Israele: «Inizieremo a giustiziare un prigioniero israeliano per ogni bombardamento su case di civili effettuato senza preavviso», così ieri l’annuncio di Abu Obaida, portavoce delle Brigate al-Qassam. Hamas non vuole negoziare con Israele in quanto «È diventato chiaro che gli ostaggi del nemico sono a rischio tanto quanto il nostro popolo alla luce dell’aggressione contro la Striscia di Gaza. Non delibereremo né negozieremo sulla questione degli ostaggi sotto il fuoco, alla luce di un’aggressione o alla luce di una battaglia». Se Israele lancerà nuovi attacchi senza il “consueto” preavviso per far fuggire i civili palestinesi, allora Hamas inizierà ad uccidere un ostaggio alla volta con la relativa immagine da dare in pasto ai social. A questo orrore l’Italia assiste con preoccupazione anche per la presenza, forse, di due connazionali dati per dispersi ormai da 48 ore: «Si tratta di due cittadini italiani, marito e moglie, che hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza che erano nel kibbutz di Beeri e che non rispondono all’appello e che non sono rintracciabili», annuncia il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Quel kibbutz è stato teatro di una mattanza emersa nella giornata di ieri: dopo la strage di innocenti al rave party nel deserto, le miliari, 108 corpi senza vita sono stati ritrovati a Beeri a pochi chilometri da Gaza, uccisi tutti senza pietà probabilmente nelle prime ore dell’assalto di Hamas. «Insieme alle autorità israeliane – conclude Tajani in merito alle condizioni dei due italiani dispersi – stiamo verificando dove sono e cosa può essere loro accaduto. Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza». Questa mattina i primi 2 aerei della Farnesina sono atterrati a Pratica di Mare con a bordo 200 italiani in fuga da Israele e dalla Palestina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA