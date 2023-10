Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ Tel Aviv: “eliminare capi jihad, temiamo rivolta araba”. Razzi su Gaza

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS: RAZZI SU GAZA, RISPONDONO I PALESTINESI. BILANCIO CHOC: 2100 MORTI IN 4 GIORNI

Sono poco più di 2100 morti in soli 4 giorni di guerra Hamas-Israele in Palestina: il bilancio drammatico è stato aggiornato questa mattina con le ultime notizie giunte dai rispettivi vertici militari. Si contano oltre 1.200 vittime tra gli israeliani – di cui 40 bambini trovati ieri nel kibbutz di Kfar Aza, forse decapitati (ma è ancora tutto da confermare la dinamica, si sa solo che sono stati massacrati) – mentre sarebbero 900 i morti e 4.600 feriti tra i palestinesi.

Se Hamas continua a perseguire la linea di non voler trattare sulla liberazione degli ostaggi (ricordiamo, almeno 200 tra israeliani e cittadini esteri quasi tutti prelevati al rave nel deserto vicino a Gaza) «fino alla fine della guerra», Israele sta ormai preparando l’azione per l’invasione della Striscia dopo aver ricevuto ieri sera il “via libera” dagli Stati Uniti con il discorso di Biden che ha definito «sacrosanto» il diritto dello Stato ebraico di difendersi dagli attacchi. La guerra Hamas-Israele è in corso da soli 5 giorni ma tiene già in apprensione le cancellerie di mezzo mondo che temono un estendersi del conflitto a tutto il Medio Oriente, con effetti internazionali ancora incalcolabili (energia, petrolio, terrorismo, rivendicazioni e quant’altro). Prosegue il fitto lancio di razzi e droni contro Gaza e le postazioni di Hamas e si prepara l’assedio “totale” con l’interruzione di acqua, luce e gas ormai entro poche ore: l’unica centrale elettrica che rifornisce Gaza di elettricità, fa sapere l’autorità competente nella Striscia, «resterà senza carburante entro poche ore. La centrale si spegnerà nel pomeriggio». Il caos dei civili palestinesi in cerca di fuga verso i valichi – Egitto e Libano i principali – permane in quanto al momento non è facile trovare un corridoio “sicuro” per poter abbandonare Gaza: gli Usa hanno fatto sapere ieri di voler collaborare con le ong e la Croce Rossa per provare a costituire un corridoio umanitario prima dell’invasione di Israele sulla Striscia.

Appello forte arriva ancora da Papa Francesco che stamane nell’Udienza Generale in Vaticano ha dichiarato «esprimo preoccupazione per l’assedio totale di Gaza. Medio Oriente non ha bisogno di guerra ma ha bisogno di pace costruita su giustizia, dialogo e del coraggio della fraternità», di contro il Santo Padre ha anche lanciato un appello ai palestinesi affinché gli ostaggi israeliani possano essere liberati da Hamas.

«Stiamo andando verso un incremento degli attacchi verso la Striscia. La massima priorità è quella di eliminare i comandanti di Hamas»: lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari informando la stampa sulle azioni tenute da Israele nella guerra con Hamas alla vigilia di una più che probabile invasione via terra con i carri armati. Solo questa notte a Beit Hanoun – ha detto ancora il portavoce – nel nord della Striscia sono stati 80 gli obiettivi colpiti, comprese due banche usate da Hamas, un tunnel e due centri operativi. Nello specifico, Israele sarebbe riuscita a distruggere il sistema di rilevamento aereo della sigla terroristica filo-palestinese.

L’ampiezza dell’attacco lanciato sabato con l’inizio effettivo della guerra Hamas-Israele dimostra, conclude Hagari, che la milizia islamista non progettava un attentato seguito da un ritiro, «ma volevano conquistare terreno. L’attività della nostra aviazione ci ha restituito il controllo della situazione». Finora si è arrivati a contare mille cadaveri di terroristi di Hamas e centinaia di altri sono rimasti lungo la barriera di separazione, rileva il portavoce dell’esercito ebraico. Molto preoccupato si dice anche il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir: «La guerra dimostra che occorre distribuire armi ai cittadini», lo ha detto riferendosi ai disordini del maggio 2021 in cui le molte violenze si svilupparono in città israeliane a popolazione mista ebraica e araba. Lo stesso Ministro del Governo Netanyahu ha poi aggiunto di aver dato istruzione al capo della polizia di prepararsi ad affrontare una nuova insurrezione: «ho dato ordine che da oggi tutti qua possano girare armati». Una rivolta “araba” che nascerebbe come timore anche dall’appello fatto nei giorni scorsi da Hamas verso l’intera cornice islamica che risiede in Medio Oriente: dall’Iran alla Siria, dai Paesi del Golfo fino alla Cisgiordania e alle milizie di Hezbollah in Libano.

