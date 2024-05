Guerra in Sudan: “Rischiamo 700 mila bambini morti di fame”/ “Non arrivano più aiuti umanitari”

Al Fashir è sotto assedio. La città del Sudan, dove abitano un milione e ottocentomila persone, piovono volantini con scritto come seppellire un cadavere in autonomia nel proprio giardino, racconta Il Foglio. Gli abitanti si sono organizzati in scuole di primo soccorso spontanee, dove infermiere insegnano ai vicini di casa come curare le ferite provocate dalle schegge di una bomba o dai proiettili. Lì “la morte è diventata la prassi”, come raccontato da un residente a Zeinab Mohammed Salih sul Financial Times.

Il capo dei paramilitari, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, ad aprile ha invaso la città dove vivono un milione di profughi che per metà sono arrivati nell’ultimo anno. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito in una sessione di emergenza per chiedere proprio la fine dell’assedio di Al Fashir. L’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha parlato della situazione affermando che è “sull’orlo del precipizio, sull’orlo di un enorme massacro”. Ha poi chiesto al generale ribelle Hemedti di mettere fine all’assedio implorando la comunità internazionale di non spedire armi al Sudan. Questo appello era rivolto soprattutto agli Emirati Arabi Uniti, che hanno finanziato le Forze di supporto rapido e che continuano a spedire munizioni dal confine con il Ciad.

Stupri, uccisioni e violenza: la tragica situazione in Sudan

Darfur si prepara “una crisi di proporzioni epiche”, come affermato dall’ambasciatrice americana all’Onu. Ad Al Hasahisa, i miliziani hanno preso il controllo di un ospedale, violentando infermiere e pazienti. Anche nella città di El Geneine si contano numerosi stupri etnici: qui tra le dieci e le quindicimila persone sono state fucilate dai combattenti estremisti perché etnicamente africane. La guerra in Sudan prosegue tra l’esercito regolare di Abdel Fattah al Burhan e quello paramilitare di Hemedti: all’interno si inserisce un exploit di violenza etnica.

Dal 15 aprile del 2023, quando è cominciata la guerra, il settanta per cento degli ospedali sudanesi ha chiuso. A sud-est di Al Fashir, nel campo di Zamzam, i bambini tra i sei mesi e due anni sono gravemente malnutriti: secondo Medici senza frontiere, un bambino muore ogni due ore. Le agenzie dell’Onu hanno lanciato l’allarme, come spiega Il Foglio: non riescono più a far entrare aiuti umanitari nel novanta per cento delle aeree del Sudan, dove ci sono diciotto milioni di persone in condizioni di “fame acuta”. Secondo le agenzie delle Nazioni Unite i bambini sudanesi morti di fame “potrebbero arrivare a settecentomila entro la fine del 2024”.











