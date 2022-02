GUERRA IN UCRAINA/ Così l’ideologia di Biden ha riavvicinato Putin e Xi

Rispetto alle versioni spesso edulcorate, ma senza dubbio politicamente corrette, Alain Rodier – ex agente operativo dei servizi segreti francesi e collaboratore del centro di riflessione sull’intelligence di Parigi diretto da Eric Denécé – formula alcune riflessioni sulla crisi in Ucraina che meritano la dovuta attenzione.

CAOS UCRAINA/ "Dietro le bombe nel Donbass c'è una precisa strategia dell'incidente"

Come sappiamo, Washington, seguita dai suoi alleati anglosassoni e da molti paesi europei, ha denunciato, dalla fine del 2021, l’invasione “imminente” dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, sulla base di foto satellitari – gentilmente diffuse ai media – che mostrano migliaia di attrezzature militari vicine ai confini ucraini. Anche le manovre militari che si svolgono quasi continuamente in queste stesse regioni e in Bielorussia vengono denunciate come fasi preparatorie per un’offensiva. Ma cosa sta realmente succedendo?

Era “certo”, all’inizio di dicembre, che l’attacco dovesse essere lanciato a gennaio in condizioni invernali e con terreno ghiacciato, favorendo in tal modo il movimento delle truppe corazzate. Ma questa offensiva non è avvenuta. Gli informatori e i media hanno avanzato una buona ragione: qualora l’assalto non avesse avuto luogo, sarebbe stato a causa dell’inverno che si è rivelato troppo mite, perché esiste il rischio che le truppe si impantanino.

Tuttavia, l’allerta è rimasta così calda che l’esercito americano e la Nato hanno deciso di inviare truppe aggiuntive da parte di paesi che non hanno nulla a che fare con l’Ucraina, ma che temono per la propria sicurezza. In effetti, l’Orso russo sarebbe così avido che, dopo l’Ucraina, sarebbe tentato di ingoiare i Paesi baltici, la Polonia e persino la Svezia e la Finlandia… Questi due paesi non appartengono all’Alleanza atlantica, ma ovviamente temono per la propria sicurezza e non sono coperti dall’articolo 5 della Nato, che stabilisce la solidarietà fra i suoi membri.

Nessuno tra i leader politici, e ancor meno nei media occidentali, sembra aver notato che dopo la morte del marxismo-leninismo, oggi Mosca non ha più un’ideologia da imporre al resto del pianeta. Oggi ci sono solo due ideologie che hanno ambizioni di egemonia globale: il salafismo-jihadismo e i diritti umani. Questi ultimi sono fatti propri dagli occidentali guidati dagli Stati Uniti.

Questo è ciò che sembra motivare azioni che non possono davvero essere descritte come “amichevoli”, guidate in successione dai presidenti americani alla Casa Bianca. Gli anglosassoni sono totalmente intrisi dello stesso pensiero, che è una sorta di eredità della cultura protestante. Il resto dell’Occidente è obbligato a seguirli – a volte per paura, come i polacchi e i baltici che hanno, giustamente, brutti ricordi dell’Urss –, ma soprattutto per semplici ragioni economiche. Washington è pronta ad aiutare finanziariamente i suoi alleati, ma ancor più velocemente a sopraffarli con sanzioni. Le informazioni di organizzazioni influenti come Voice of America o di media come il New York Times sono sempre “di qualità”, poiché vengono presentate come provenienti da “servizi di intelligence” americani o “alti funzionari” ucraini che hanno accesso a documenti, ovviamente, molto sensibili.

Dal momento che non ha avuto luogo nelle ultime settimane, l’invasione è prevista per “domani” – o anche dopodomani –, insomma è destinata ad arrivare presto. L’agenzia di stampa Bloomberg ha persino preparato la sua prima pagina del 4 febbraio con “La Russia invade l’Ucraina”, dimostrando che i titoli dei giornali sono pronti in Occidente. Questi media sembrano guardare avanti e avidamente all’Apocalisse.

Troppo felice di poter finalmente riportare la Russia in prima linea sulla scena internazionale, da cui era stata escluso dopo il crollo dell’Urss, il Cremlino sembra provare un piacere malizioso a spostare i suoi soldati come su una scacchiera e si diletta del panico che ciò ha causato, specialmente nei paesi di confine. Così, secondo una fonte ucraina – ancora “di alto livello” – citata dal New York Times, i russi hanno recentemente aumentato il loro numero da 100mila a 110mila uomini. Non c’è nulla di reale rispetto alle cifre di 130mila e persino 150mila che erano state talvolta annunciate a gennaio.

Peggio ancora, “alcune unità” con sede in Crimea sarebbero state poste al più alto livello di allerta. Tuttavia, sorge la domanda: perché non tutte? Altre formazioni militari schierate altrove (in regioni indefinite) sarebbero ora al secondo livello sulla scala di allerta delle forze russe.

Secondo Kiev, se l’invasione dovesse iniziare, inizierebbe con “conquiste limitate” e, in caso di successo, Mosca espanderebbe le sue aree operative. Tuttavia, queste affermazioni sono temperate da alcuni politici che credono che questo faccia parte della “vera mano da poker” del Cremlino.

Tutto questo è destinato più a creare confusione tra Kiev e l’Occidente che essere il segnale di un’incursione imminente. Gli osservatori sottolineano che gli eserciti russi non potevano condurre più offensive per più di una settimana, la loro logistica non poteva fornire supporto oltre questo periodo; munizioni, carburanti e cibo si sarebbero presto esauriti e il personale di riserva disponibile sarebbe insufficiente.

In conclusione, sapendo che prevedere il futuro è un esercizio pericoloso, Rodier ritiene che la Russia, molto forte nell’“arte della sorpresa”, non agirà dove ci si aspetta. Ad esempio, nessuno sembra notare che avendo “una guerra davanti”, sta rafforzando la sua flotta del Pacifico, assegnando gli ultimi gioielli dei suoi sottomarini a propulsione nucleare. È solo la conseguenza del riavvicinamento Mosca-Pechino, che è in gran parte il risultato della politica “impattante” di Washington.

