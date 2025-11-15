Guerra in Ucraina, Macron e Zelensky si incontreranno lunedì 17 novembre 2025 in quel di Parigi: ecco di cosa si parlerà

Lunedì prossimo, 17 novembre 2025, si terrà un incontro in Francia fra il presidente francese Emmanuel Macron e il collega ucraino Volodymyr Zelensky. L’inquilino dell’Eliseo ha invitato il suo omologo ucraino a Parigi e i due visiteranno il quartier generale della “forza multinazionale Ucraina”, che stanno istituendo i transalpini insieme ai britannici, in vista di un possibile cessate il fuoco che per il momento non sembra comunque intravedersi. L’annuncio è giunto nella giornata di ieri da parte dell’Eliseo, ricordando che la forza multinazionale permetterà alla Francia “di riaffermare il suo impegno a lungo termine nei confronti dell’Ucraina”.

POST-IT/ Macron & Starmer, quel silenzio (non innocente) dei "volenterosi" in crisi

Inizialmente Macron e Zelensky, come precisa Le Parisien, visiteranno la base aerea militare di Villacoublay, a sud-ovest della capitale, per discutere come permettere all’Ucraina di continuare a difendersi, così come fatto sapere dalla presidenza alla stampa. L’obiettivo è “mettere l’eccellenza francese nell’industria bellica al servizio della difesa dell’Ucraina” e “consentirle di acquisire i sistemi necessari per rispondere all’aggressione russa”, menzionando specificamente “la difesa dello spazio aereo ucraino”.

UCRAINA/ "Ecco i calcoli di Mosca dietro la richiesta di un vertice Putin-Trump e la crisi di Zelensky"

GUERRA IN UCRAINA, MACRON E ZELENSKY A PARIGI: COSA SUCCEDERA’

Secondo l’Eliseo è fondamentale concentrarsi sui sistemi anti-droni, tenendo conto che negli ultimi mesi la Russia sta attaccando massicciamente proprio con questi velivoli radiocomandati, in grado di infliggere enormi danni. L’ultimo caso: quanto avvenuto fra giovedì e venerdì a Kiev, attacchi che hanno provocato morti e feriti nella capitale e in Ucraina e che la Francia ha condannato “con la massima fermezza”.

Nel corso del vis-à-vis fra Macron e Zelensky non sono da escludere nuovi annunci in merito a ulteriori aiuti nel campo degli armamenti, così come fatto sapere da un consigliere di Macron: “Il prolungamento della guerra e l’assenza di un cessate il fuoco sottolineano la nostra responsabilità di fare tutto il possibile per consentire all’Ucraina di difendersi e quindi darle nuovo slancio”.

POLITICA & GIUSTIZIA/ Dopo Sarkozy, Macron "scarcererà" anche Le Pen?

GUERRA IN UCRAINA, MACRON E ZELENSKY A PARIGI: NONO VIS A VIS IN 4 ANNI

Terminata la visita a Villacoublay, i due capi di Stato si recheranno appunto presso il quartier generale della forza multinazionale che, stando a quanto fa sapere ancora l’Eliseo, è un comando già “operativo” e in grado di “schierare una forza il giorno dopo un cessate il fuoco”. Terminata anche questa visita, i due leader terranno una conferenza stampa congiunta presso il palazzo presidenziale francese prima di un pranzo di lavoro individuale.

Quella che si terrà lunedì prossimo, 17 novembre 2025, sarà la nona volta che Zelensky e Macron si vedranno da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, e ancora una volta i due leader non si incontreranno in periodo di pace. Ad oggi i colloqui fra Mosca e Kiev sono decisamente in stallo, e anche il vertice previsto a Budapest fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Vladimir Putin, presidente russo, è rimasto in stand-by. Sullo sfondo rimane il conflitto, con i civili che continuano a morire. Zelensky ha fatto sapere, in vista dell’incontro di lunedì, che verrà siglato con la Francia “un accordo storico”.