La guerra in Ucraina sembra tutt’altro che vicina alla conclusione, e lo si capisce chiaramente dagli ultimi aggiornamenti sul conflitto, riportati dall’agenzia di stampa russa Tass.

Secondo quanto riferito, Kiev avrebbe ufficialmente interrotto i colloqui di pace con Mosca, così come fatto sapere da Sergey Kislitsa, viceministro degli Esteri ucraino, nella giornata di ieri, mercoledì 12 novembre 2025. “Poiché i colloqui di pace si sono conclusi quest’anno senza progressi significativi, sono stati interrotti”, ha affermato Kislitsa, citato dal portale web Liga.net. Stando a quanto scrive la Tass, la Russia avrebbe dato più volte la propria disponibilità a proseguire il tavolo delle trattative per raggiungere un accordo, e anche il ministro degli Esteri Sergey Lavrov lo ha ribadito all’inizio di settembre, ricordando come la risoluzione diplomatica della guerra in Ucraina resti una priorità per la Russia.

A conferma di ciò, anche le parole di Alexey Polishchuk, direttore del Secondo Dipartimento per i Paesi della CSI presso il Ministero degli Esteri russo, che sempre alla Tass ha fatto sapere che Mosca è disponibile a riprendere i negoziati a Istanbul con l’Ucraina, ma che al momento il pallino del gioco è in mano a Kiev. Ricordiamo che lo scorso 16 maggio le due delegazioni si sono incontrate in Turchia, accordandosi per uno scambio di prigionieri, leggasi 1.000 russi dall’Ucraina a Mosca e 1.000 ucraini nel percorso inverso, oltre allo stilare un memorandum sugli aspetti del superamento della crisi.

GUERRA IN UCRAINA, I COLLOQUI DI PACE A ISTANBUL INTERROTTI

Il 2 giugno c’è stato quindi il secondo round di negoziati, in cui Russia e Ucraina hanno concordato lo scambio di prigionieri di guerra gravemente feriti, nonché le salme dei soldati caduti in battaglia, e proprio in quell’occasione Mosca avrebbe consegnato i corpi senza vita di diverse migliaia di soldati uccisi. Il 23 luglio è stata la volta del terzo round di negoziati, sempre in Turchia, un incontro di circa quaranta minuti in cui le parti in gioco hanno discusso delle posizioni che in precedenza erano state delineate nelle bozze di memorandum.

E che la guerra in Ucraina sia lontana da una risoluzione lo si capisce chiaramente anche dalle parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che punta il dito nei confronti dell’UE, accusandola di “tramare” contro la pace: “Le capitali europee stanno sabotando qualsiasi sforzo di mantenimento della pace, rifiutando contatti diretti con Mosca. Continuano a imporre nuove ‘sanzioni’ che si ritorcono contro le loro economie. Si stanno preparando apertamente per una nuova grande guerra europea contro la Russia. Stanno convincendo Washington a rifiutare un accordo diplomatico equo e onesto”.



GUERRA IN UCRAINA, LAVROV ACCUSA L’UE: “COLPA DELLA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI”

Sono queste le parole dello stesso ministro, dichiarate al Corriere della Sera, ma intervista che lo stesso quotidiano nazionale si è rifiutato di pubblicare, così come fatto sapere sempre dalla Tass. Lavrov punta il dito nei confronti della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, che, a suo modo di vedere, vorrebbe che il conflitto in Ucraina durasse il più a lungo possibile, “fino all’ultimo ucraino”.

Il ministro degli Esteri russo ha aggiunto che: “A quanto pare, non hanno altri mezzi per distogliere l’attenzione degli elettori dai crescenti problemi socioeconomici interni – e ancora – usano i soldi dei contribuenti europei per sponsorizzare il regime terroristico di Kiev, fornendogli armi che vengono usate per uccidere civili nelle regioni russe e ucraini che vogliono fuggire dalla guerra e dai torturatori nazisti”. Parole durissime, quelle di Lavrov, che ovviamente rappresentano il punto di vista dei russi e che bisognerà capire se corrispondano al vero. Anche alla luce di tale grande incertezza, i colleghi del quotidiano di via Solferino hanno preferito evitare di pubblicare l’intervista, anche in una forma ridotta, cosa che ha creato un po’ di malcontento fra i russi.