GUERRA IN UCRAINA/ Le nuove armi di Zelensky alla frontiera che preoccupano Putin

Il viaggio di Volodymyr Zelensky nella regione di Donetsk, il 17 febbraio, ha gettato nuova luce sulla natura strategica delle unità del servizio di guardia di frontiera statale, la Dpsu, di cui il residente ucraino ha elogiato la prontezza al combattimento.

La Dpsu è guidata da Sergiy Deineko, che riferisce sempre più regolarmente al Consiglio di sicurezza e difesa dell’Ucraina, la Rnbo, come ha fatto l’11 febbraio. La Dpsu – e la sua agenzia di intelligence – sono state rafforzate da Kiev dall’inizio della crisi tra Stati Uniti e Russia, quando la Bielorussia è stata accusata di orchestrare l’arrivo di migranti lungo il confine con l’Unione Europea e Washington ha suonato i primi campanelli d’allarme sull’accumulo di truppe russe.

Il ministro dell’Interno, Arsen Avakov, aveva già iniziato a rafforzarne le capacità con l’aumento delle attrezzature a disposizione. Mentre l’unità di intelligence militare del ministero della Difesa, la Gur, rimane concentrata sul confine orientale dell’Ucraina, colpito da otto anni di conflitto nel Donbass, la guardia di frontiera ha coperto il versante nord. Il 23 novembre, la Dpsu ha lanciato la sua operazione speciale “Polissiya” per impedire l’ingresso non autorizzato dei migranti presumibilmente portati al confine da Minsk. Le guardie hanno ricevuto addestramento nel contesto dell’antiterrorismo da parte dell’agenzia di intelligence interna, la Sbu, alla fine di novembre e sono state poste a capo di varie unità di polizia della Guardia nazionale, dell’esercito e degli ufficiali dell’Sbu. Questi sono stati divisi in quattro aree lungo il confine di 900 chilometri. L’ex ufficiale della Sbu Volodymyr Nikiforenko, che ora è il primo vice capo della Dpsu, responsabile del coordinamento interministeriale, ha svolto un ruolo di primo piano nell’operazione.

Dopo questo primo passo, l’operazione è gradualmente diventata una missione più ampia per rilevare le violazioni al confine, utilizzando droni ed elicotteri da ricognizione. Ciò ha coinciso con un accumulo di attrezzature della Dpsu di diversa origine, provenienti da paesi ex sovietici, Russia, Stati Uniti, Austria, Canada, Germania o Ucraina.

Oltre all’assegnazione del suo budget per la gestione della crisi di 76 milioni di grivne (2,4 milioni di euro) a fine novembre, le guardie di frontiera prevedono la consegna di circa 15 elicotteri civili H125 da Airbus Group nei prossimi mesi. L’unità ha già ricevuto circa 10 dei 24 totali ordinati l’anno scorso. Sta anche aspettando la consegna di 20 motovedette leggere Fpb 98 Mki, la prima delle quali è stata inaugurata all’inizio di dicembre e dovrebbe arrivare a Odessa intorno ad aprile o maggio. Insieme ad altre navi fornite da Regno Unito o dagli Stati Uniti, serviranno a rafforzare i confini marittimi instabili nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Questi ordini di attrezzature sono stati effettuati durante il periodo in cui Avakov era in carica. L’ex ministro era stato un contatto chiave per gli attori militari e industriali stranieri, molti dei quali francesi, e aveva supervisionato a lungo la Dpsu, che è collegata al ministero degli Affari interni. A tal proposito, un breve inciso: Kiev esita tra i caccia leggeri, nel qual caso l’F16 sarebbe il favorito, o i caccia multiruolo più pesanti, il che aprirebbe la competizione al Rafale di Dassault e all’Fa-18 della Boeing.

Mentre le esigenze dell’Ucraina saranno definite più dettagliatamente l’anno prossimo, il messaggio è stato ricevuto forte e chiaro a Washington e a Parigi. Si dice che il dossier sia in cima all’agenda della prossima visita del presidente francese Emmanuel Macron in Ucraina, che probabilmente sarà rimandata a fine marzo. Macron ritiene che il Rafale, costruito da Dassault, abbia tutte le possibilità di vincere la gara nell’ex bastione dell’industria russa. Tuttavia, gli Stati Uniti non vorranno perdere l’opportunità di avere aerei da combattimento americani alle porte della Russia, il che sarebbe un duro colpo per Mosca.

Ritornando alle dinamiche interne dell’intelligence ucraina, dalle sue dimissioni nel luglio 2021 le dinamiche all’interno della guardia di frontiera si sono spostate sotto il nuovo ministro dell’Interno, Denys Monastyrskiy, un avvocato di formazione che tende a mantenere un profilo basso.

Le unità di intelligence all’interno della Dpsu hanno visto il loro ruolo aumentare da quando la legge sulle agenzie di intelligence è entrata in vigore il 24 ottobre 2020. Questo testo ha aggiornato la precedente legislazione risalente al 2001. La legge connota l’agenzia di intelligence all’interno della Dpsu come un servizio di intelligence, insieme all’agenzia di intelligence esterna, alla Szru e al Gur militare, cercando di rispettare gli standard della Ue e della Nato.

