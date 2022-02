“Guerra in Ucraina? Putin cadrà”/ Luttwak (politologo): “È senza mezzi e truppe”

Vladimir Putin è destinato ad avere la peggio nella guerra avviata contro l’Ucraina: lo afferma Edward Luttwak, noto politologo, i cui pensieri sono stati pubblicati sul quotidiano “Il Giornale”. A giudizio dell’esperto, i russi “sono destinati ad inciampare”, in quanto non dispongono di un numero sufficiente di truppe per avviare un’azione di conquista su larga scala. L’estensione del Paese ucraino, superiore addirittura a quella della Francia, sembra rappresentare un territorio eccessivamente ampio da conquistare con appena 120mila truppe inviate in loco.

Secondo Luttwak, la Russia si sarebbe imbarcata in un’avventura su larga scala senza mezzi ed è destinata a soccombere. Putin “è stato un bravo giocatore di poker, ma ora sta giocando alla roulette”. In particolare, ci saranno diverse aree dell’Ucraina che non saranno soggette al controllo delle forze sovietiche e, a detta del politologo, gruppi di soldati russi finiranno per morire, vittime di imboscate tese dai loro omologhi ucraini. “Ci sarà forte resistenza contro i russi per questo credo che l’intera invasione di Putin sia avventuristica”, ha aggiunto Luttwak.

GUERRA IN UCRAINA, LUTTWAK: “RUSSIA HA POCHI UOMINI”

Ancora “Il Giornale” riferisce che Luttwak, a proposito della guerra in Ucraina, ha sottolineato due grandi bugie dette da Vladimir Putin. La prima “è che doveva intervenire per fermare il genocidio nel Donbass“, la seconda è che, qualora l’Ucraina entrasse nella NATO, il giorno dopo ci sarebbero missili nucleari nel suo territorio puntati contro Mosca. “Tutti sanno che questo tipo di missili si installa il più lontano possibile dagli obiettivi per evitare sabotaggi – ha asserito l’esperto –. In Italia solo gente a livello di Grillo può pensare qualcosa del genere, ma nessun rappresentante di un partito serio”.

Il politologo ha concluso la propria analisi dello scenario bellico evidenziando che “i russi non hanno ancora truppe sufficienti per conquistare Kiev, Leopoli a ovest, Odessa a sud fino ai territori a est da tempo sotto il loro controllo. Da lì potrebbero avanzare verso ovest per conquistare il resto delle due regioni, ma questo è tutto”.



