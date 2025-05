Nuovo colloquio tra Vladimir Putin e l’inviato speciale americano Steve Witkoff sulla guerra in Ucraina. Ad annunciarlo è stato il consigliere del presidente della Russia, Yuri Ushanov, il quale ha riferito che le parti hanno discusso dei termini della pace, stando a quanto riportato da Interfax. Nell’agenda del leader del Cremlino ci sono altri colloqui sul conflitto, visto che giovedì ne è previsto uno con Xi Jinping.

Infatti, lo stesso consigliere per la politica estera russa ha fatto sapere che la guerra in Ucraina, così come i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti, saranno alcuni dei temi di cui Putin parlerà con il presidente della Cina. Inoltre, è previsto un incontro il giorno dopo con Robert Fico, primo ministro slovacco, e Aleksandar Vucic, presidente della Serbia. Se con quest’ultimo si parlerà dei Balcani occidentali, con Fico si affronterà anche la situazione in Ucraina, ha aggiunto Ushakov.

GUERRA IN UCRAINA, RUSSIA CONFERMA TREGUA

Intanto il Cremlino ha confermato la tregua dall’8 al 10 maggio, precisando che però reagirà in caso di attacchi. In questo caso ha parlato il portavoce Dmitry Peskov, che prima ha attaccato Kiev, in quanto “porta avanti la linea della guerra e a colpire infrastrutture civili“, poi si è complimentato con le forze russe, che “stanno facendo un lavoro splendido” nella difesa contro i droni ucraini.

Per quanto riguarda la proposta di tregua, Peskov ha sottolineato che da Kiev non è arrivato alcun segnale di disponibilità, ma ribadito che Mosca lo rispetterà. In merito alla disponibilità del presidente brasiliano Lula a mediare nel conflitto, Peskov ha dichiarato che da parte del Cremlino c’è apertura, i tentativi di contribuire a una soluzione pacifica vengono accolti con favore, pur rimarcando l’importanza del dialogo con gli Stati Uniti, che è in corso.

GUERRA IN UCRAINA, NUOVO SCAMBIO DI PRIGIONIERI

Anche se non ci sono sostanziali sviluppi sul fronte della pace, si registra uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato di aver ottenuto la restituzione di 205 soldati in uno scambio di prigionieri mediato dagli Emirati Arabi Uniti, con altrettanti che sono tornati in Russia.

Si tratta del quinto scambio di prigionieri di guerra per quanto riguarda quest’anno, è il 64esimo dall’inizio dell’invasione. L’Ucraina non ha diffuso finora il dato esatto sui prigionieri di guerra ucraini detenuti in Russia. Secondo l’Ombudsman Dmytro Lubinets, la Russia detiene oltre 16mila civili ucraini.