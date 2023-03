Guerra indiana/ Film western su Rete 4, oggi Domenica 12 marzo

Guerra indiana, film di Rete 4 diretto da Jacques Tourneur

Il film Guerra indiana va in onda nel pomeriggio di oggi Domenica 12 marzo alle ore 17:00 su Rete 4. Il film western del 1959 vanta alla regia Jacques Tourneur, regista e montatore francese trasferitosi da giovane a New York con il padre, anche lui regista Maurice Tourneur. Jacques Tourner è stato direttore di oltre settanta film tra cui numerosi horror divenuti dei classici come Il bacio della pantera e Ho camminato con uno zombi.

Tra i protagonisti del film Guerra indiana, titolo originale Frontier Rangers, vi sono l’attore e ballerino americano Buddy Ebsen, noto al pubblico per avere partecipato a film come Prima Linea nel 1956 e il capolavoro del 1961 Colazione da Tiffany, nei panni di Doc Golightly, marito di Holly interpretata dalla meravigliosa Audrey Hepburn, e nella serie poliziesca Barnaby Jones, andata in onda per la prima volta nel 1973, fino al 1980. La sua carriera è durata più di sessant’anni ed è stata interrotta solo durante la seconda guerra mondiale, per poi essere ripresa fino agli anni ’90. Accanto a Ebsen compaiono anche Keith Larsen, attore di diversi film western negli anni ’50 e ’60 e l’attore statunitense Don Burnett, già visto in Tè e simpatia del 1956 e Frontiere in fiamme nel 1959.

Guerra indiana, la trama del film

Il film Guerra indiana, diretto dal regista Jacques Tourneur nel 1959, dura 100 minuti ed è ambientato nel west. Vede come protagonisti tre Rangers, usciti dal forte per effettuare dei rilievi topografici nel territorio degli ostili indiani Algonchini. I tre uomini diventano ben presto gli obiettivi di un agguato degli indiani da cui riescono fortunatamente, anche se a fatica a salvarsi.

Il maggiore Robert Rogers, interpretato dall’attore Keith Larsen, viene a conoscenza del fatto che proprio tra i suoi uomini si nasconde un traditore e decide quindi di iniziare a mettersi sulle sue tracce per punirlo. Per fortuna il maggiore viene aiutato dalla bella indiana Natula, interpretata da Lisa Gaye, e una volta trovato e catturato il traditore, lo farà giustiziare. Il maggiore Robert Rogers si spinge così fino all’accampamento nemico dei pellerossa con l’intenzione di sfidare a duello il loro capo, chiamato Lupo Nero. Purtroppo il capo pellerossa viola le regole dell’accordo cercando di catturare il maggiore Robert Rogers, ma proprio nel momento di maggiore difficoltà, uno squadrone di Rangers giunge in soccorso del proprio maggiore portandolo in salvo e uccidendo tutti gli indiani pellerossa.

