Guerra indiana, Rete 4/ Un film diverso tra quelli di Jacques Tourneur

Guerra indiana è il film di Rete 4 oggi, domenica 5 settembre 2021, a partire dalle 16.50. L’opera è diretta da Jacques Tourneur, dopo qualche esperienza nel mondo del cinema, si dedica al genere horror, il suo primo film è del 1942 dal titolo Il bacio della pantera, l’anno successivo conquista il pubblico con I walked with a zombie. La carrellata di pellicole noir seguono con La notte del demonio e Il clan del terrore.

Come tu mi vuoi, Canale 5/ La coppia Capotondi-Vaporidis funziona

Tra i tanti film diretti quelli che hanno segnato la storia a Hollywood sono: Wichita genere western e La leggenda dell’Arciere di Fuoco. Il film è del 1959 ed è distribuito da MGM. Nel cast troviamo Don Burnett, tra i suoi più recenti lavori ricordiamo – Il tiranno di Siracusa e Il trionfo di Robin Hood -. Un’altra importante presenza è quella di Buddy Ebsen che è stato scelto nel 1939 tra i protagonisti di – Il Mago di Oz -. Il film più importante che ha interpretato è Colazione da Tiffany.

Assassinio sull'Eiger, Rete 4/ Clint Eastwood agli albori delle sue regie

Guerra indiana, la trama del film

Guerra indiana racconta le avventure del tenente dei Rangers, uscito dal forte per andare in perlustrazione, invece viene attaccato da un gruppo di indiani. Durante lo scontro alcuni pellerossa riescono a sfuggire, ma il tenente ne cattura uno traditore e lo fa suo prigioniero, dopo averlo fatto giustiziare, si dirige nell’accampamento indiano per sfidare in un duello il capo tribù. Questi accetta la sfida, ma non rispettando le regole fa catturare il Rangers e prima che lo uccida interviene uno squadrone di militari che salva il tenente e stermina tutti gli indiani.

LEGGI ANCHE:

Febbre da cavallo, Rai 3/ Gigi Proietti fa ridere milioni di italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA