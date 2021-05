Guerra Indiana/ Su Rete 4 il film con Keith Larsen (oggi, 16 maggio 2021)

Guerra Indiana vain onda oggi, 16 maggio, a partire dalle ore 17:00 su Rete 4. Si tratta di un film che è uscito internazionalmente durante l’anno 1959. Viene definito un collage televisivo in due episodi ed appartiene al genere western e avventura. Il regista del film è il francese Jacques Torneur che questa volta si trova a lavorare con una produzione completamente americana. Il film inoltre, è stato girato in 35 millimetri.

Assassinio sull'Orient Express/ Su Rete 4 il film con Lauren Bacall (oggi, 16 maggio)

All’interno del cast del film ci sono attori che erano molto conosciuti al tempo delle riprese come Keith Larsen, Buddy Ebsen, Don Burnett, Lisa Gaye, Jim Hayward, Dale Van Sickel, Robert Williams e Emile Meyer. Il titolo originale in lingua inglese di questo film è Frontier Rangers.

Guerra Indiana, Trama del film

Ora leggiamo la trama di Guerra Indiana. Il Maggiore Rogers è un fiero ranger americano che si impegna alla frontiera degli Stati Uniti d’America. Quest’uomo vuole unire sempre di più la neonata nazione e si sforza di poter fare del bene e proteggere il proprio territorio. Difatti, l’America è ancora giovane e per riuscire a renderla una nazione potente, occorre impadronirsi del territorio che appartiene agli indiani.

IO NON MI ARRENDO, MARCO GIORDANO E LA TERRA DEI FUOCHI/ La morte del poliziotto

Il maggiore Rogers combatte ferocemente contro questi ultimi ma riesce a fuggire quasi per miracolo ad una loro imboscata. Capisce che qualcosa non va, visto che i nemici sono sempre un passo davanti a lui. Dunque, comprende che nella sua squadra deve esserci un traditore bianco, investiga e riesce a scoprire di chi si tratta. La sua furia si scatenerà contro questo traditore, reo non solo di aver tradito la fiducia di Rogers ma quella dell’intera nazione.

Allo stesso tempo, il Maggiore sembra essere attratto dalla bella pellerossa Natula. Questa donna è davvero bellissima e Rogers si interroga se sia possibile avere un futuro con lei. In una serie di circostanze intrecciate, Rogers arriverà a sfidare a duello il capo degli indiani che occupano il territorio, lo spietato Lupo Nero. In una sfida senza esclusione di colpi, solo il migliore riuscirà a trionfare ed ottenere l’onore e la gloria.

Madagascar 3 Ricercati in Europa/ Video, su Italia 1 il film con le voci di Ale&Franz

© RIPRODUZIONE RISERVATA