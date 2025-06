Le ultime novità sulla guerra Iran-Israele: raid su Teheran, Tel Aviv e Gerusalemme, lo scontro rischia di divenire mondiale. I moniti di USA e Cina

MEDIO ORIENTE IN FIAMMA, DIPLOMAZIA IN CRISI: LE NOVITÀ SULLA GUERRA IRAN-ISRAELE

Se la guerra tra Iran e Israele si trasformerà in una guerra mondiale è ancora presto per saperlo, ma di sicuro di tutti i conflitti esplosi in questi ultimi anni rischia di essere la “miccia” più pericolosa per far esplodere l’intero globo: mentre il Presidente USA Donald Trump ha lasciato in anticipo il G7 in Canada – smentendo l’ipotesi fatta circolare dal Presidente francese Macron su un possibile ritorno in USA per seguire il possibile cessate il fuoco tra Teheran e Tel Aviv – il mondo diplomatico sembra assistere sempre più in maniera impotente all’evoluzione di una guerra esplosa il 13 giugno con i primi attacchi dell’IDF e senza ancora una fine a breve termine.

Nel 620esimo giorno della guerra in Medio Oriente – ma solo il quarto per lo scontro di fuoco tra Iran e Israele – si segnalano purtroppo nuovi missili, nuovi raid e ovviamente ulteriori vittime: esplosioni fortissime sono avvenute stamane a Tel Aviv e anche Gerusalemme, raid continuano su Teheran e altri cruciali siti nucleari dell’Iran, ma nella guerra con Israele i vari droni lanciati dagli ayatollah hanno ripercussioni anche nei Paesi vicini. In Giordania, che ha alzato la copertura antimissile per “schermare” quanto arriva dal vicino Iran, si è ritrovata esplosioni e case distrutte vicino ad Amman.

Un Medio Oriente sempre più in fiamme, con gli attori internazionali che invocano tutti un negoziato senza però al momento nessuno in grado di convincere l’altrui campo per una prima mossa distensiva: Cina e Russia a fianco dell’Iran, Usa e NATO con Israele, nessuno finora è riuscito ad ottenere qualcosa dopo l’inizio della guerra diretta fra i due nemici storici in Medio Oriente. Nel frattempo Israele è riuscito a colpire e abbattere il nuovo capo militare iraniano insediato dopo i raid degli scorsi giorni (Ali Shadmani): di contro, colpito il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv così come è stato abbattuto nella mattinata un F35 dell’Idf in volo sopra Tabriz.

CINA ACCUSA ISRAELE (E TRUMP) PER LA GUERRA IN IRAN. DAGLI USA PRONTO UN INVIATO PER I NEGOZIATI

Mentre Israele ha fatto sapere che le operazioni militari nei prossimi giorni si estenderanno, nel tentativo di prendere controllo del regime di Khamenei (sempre più isolato e dato come potenziale partente in fuga verso la Russia, anche se smentito dai canali ufficiali di Teheran), arriva dalla Cina un doppio messaggio diretto agli Stati Uniti e all’intero Occidente. Storico alleato del regime sciita, Pechino con Xi Jinping vuole ridurre la pressione internazionale ed evitare una guerra mondiale in cui potrebbero perdere: per questo con il portavoce del Governo cinese Li Jian viene sottolineata la forte preoccupazione della Cina per gli attacchi di Israele contro l’Iran.

«Invitiamo le parti ad adottare immediatamente misure per allentare le tensioni il prima possibile», si legge nel comunicato diffuso dal regime comunista, invocando per il Medio Oriente l’intervento di tutta la comunità internazionale affinché eviti l sprofondare in una spirale di «maggiore agitazione», creando invece «le condizioni per tornare sulla giusta strada della risoluzione delle controversie» con dialogo e negoziazione.

Con la guerra Iran-Israele in potenziale prolungata durata, con anche l’intensificarsi delle azioni anche su altri Paesi del Medio Oriente, il rischio è un vero conflitto globale: la Cina da par suo auspica un percorso di pace, così come sottolineato dal G7 nelle prime dichiarazioni giunte ieri dal Canada. Pechino non perde però l’occasione di attaccare gli Stati Uniti di Trump sottolineando come la Casa Bianca stia continuando a gettare “benzina” sul fuoco della guerra in Medio Oriente: «fare minacce e aumentare la pressione non aiuterà a promuovere la de-escalation della situazione», attacca il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Da Washington infine un messaggio recapitato da Trump ai cronisti assiepati al suo arrivo dopo il rientro anticipato dal G7 è una promessa in merito a possibili negoziazioni con l’Iran: «potrei inviare Steve Witkoff o il vicepresidente Vance» per incontrare i negoziatori di Teheran, non prima di aver definito con Israele i prossimi difficili passi da affrontare.