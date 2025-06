Cessate il fuoco fra Iran e Israele: lo ha annunciato poche ore fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: ecco tutti i dettagli

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il cessate il fuoco fra Israele e Iran. Una notizia che è giunta nella notte, dopo che per giorni sono andati avanti i combattimenti fra i due Paesi rivali, e dopo che anche gli Usa erano intervenuti, bombardando ed annientando alcuni siti nucleari iraniani. I media statali iraniani hanno confermato l’accordo di pace, anche se al momento manca ancora un comunicato ufficiale di Israele, di conseguenza non è ancora chiaro quando comincerà la pausa.

Poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco il presidente americano ha utilizzato il suo social Truth, scrivendo un post in cui ha sottolineato che sia lo stato di Israele quanto l’Iran “Sono venuti da me quasi in contemporanea”, chiedendogli la pace. Trump ha quindi spiegato che il “mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori” aggiungendo poi che entrambe le nazioni hanno davanti a loro un futuro di pace, amore e prosperità. Secondo il commander in Chief sia Israele quanto l’Iran hanno “così tanto da perdere se si allontanano dalla strada della verità e della giustizia”, ipotizzando quindi nuovamente un grande futuro per entrambe le nazioni.

GUERRA IRAN-ISRAELE, TRUMP ANNUNCIA IL CESSATE IL FUOCO: IL TYCOON HA LAVORATO DIETRO LE QUINTE

Secondo quanto riferito dalla CNN, sia Trump quanto un gruppo di funzionari diplomatici, hanno lavoro intensamente dietro le quinte per provare a trovare un accordo di pace di modo da poter porre fine al conflitto fra Iran e Israele, dopo che Teheran ha attaccato alcune base americane in Qatar, senza comunque fare delle vittime (il bombardamento era stato preannunciato). I media locali iraniani, invece, nella giornata di oggi hanno fatto sapere che è stato “imposto al nemico” un cessate il fuoco dopo la risposta militare del Paese all'”aggressione statunitense”.

Anche il Qatar, spiega ancora l’emittente americana, avrebbe contribuito a fare da mediatrice per raggiungere la pace, e secondo alcune indiscrezioni sembra che Tel Aviv abbia accolto la proposta a fronte però che l’Iran interrompesse subito i suoi attacchi, così come spiegato da un alto funzionario della Casa Bianca: l’Iran ha accettato tali condizioni. Subito dopo il cessate il fuoco, il prezzo del petrolio è iniziato a scendere, attenuando quindi le preoccupazioni degli investitori ma anche e soprattutto delle “persone comuni”, a cominciare dagli automobilisti, tenendo conto che il prezzo del carburante era schizzato alle stelle in questi giorni.



GUERRA IRAN-ISRAELE, TRUMP ANNUNCIA IL CESSATE IL FUOCO: CROLLA IL PREZZO DEL PETROLIO

Il greggio, stando al West Texas Intermediate, è sceso al livello più basso da due settimane a questa parte, 67,13 dollari a barile, e anche greggio Brent, il punto di riferimento globale, è sceso dell’1,8% a 67,17 dollari al barile. Nelle ultime ore gli attacchi sarebbero comunque continuati fra Israele e Iran anche dopo il cessate il fuoco. In particolare Tel Aviv ha annunciato di aver individuato dei missili lanciati da Teheran nelle prime ore di oggi, e uno di questi si è schiantato contro un edificio residenziale situato nel sud del Paese, causando anche tre morti.

Nel contempo i media iraniani hanno riferito che Israele ha effettuato nuovi lanci contro la capitale Teheran in queste ore. Evidentemente i due Paesi devono ancora “recepire” il cessate il fuoco ma probabilmente sarà solo questione di ore prima che entri effettivamente in vigore, quasi sicuramente dopo un annuncio ufficiale di Tel Aviv, visto che fino ad ora Israele non si è esposto. La speranza è che si possa arrivare ad una tregua quanto prima, sia per porre fine a vittime e feriti che si sono verificati negli ultimi giorni da ambo gli schieramenti, sia per provare a ridare un po’ di stabilità alla situazione geopolitica, decisamente in subbuglio in queste ultime ore. Speriamo arrivino notizie positive quanto prima.