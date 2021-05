GUERRA ISRAELE-GAZA: “CESSATE IL FUOCO DOMANI”/ Razzi e raid, de-escalation in 24h

«Entro domani potrebbe arrivare un “cessate il fuoco” definitivo tra Israele e Hamas»: le notizie che arrivano da Cnn e Wall Street Journal convergono sulla possibilità di un imminente accordo di massima tra le due forze contrapposte ormai da quasi 2 settimane sulla Striscia di Gaza. Fonti egiziane e di Hamas confermerebbero l’intenzione di un possibile accordo con il Governo israeliano, portando a termine un lungo e complesso lavoro di diplomazia operato dalla comunità internazionale, dalla Casa Bianca e dai Paesi come Egitto e Qatar.

«Israele avrebbe ‘ammesso’ di essere vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari», riportano ancora sul WSJ le fonti di intelligence. Ieri il colloquio telefonico forse decisivo tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, con il Presidente Usa che ha chiesto una «significa de-escalation» nelle prossime 24 ore per porre fine alla strage di civili tra Gaza e le città israeliane: “Bibi” ha replicato di essere determinato «ad andare avanti con l’operazione fino a che la calma e la sicurezza siano ristorate per i cittadini israeliani», ringraziando poi il Presidente americano per «il suo sostegno al diritto di Israele all’autodifesa».

GUERRA ISRAELE, DIPLOMAZIE AL LAVORO

Stando a fonti militari riportate dalle agenzie internazionali, Israele starebbe valutando se esistono le condizioni per un cessate il fuoco, considerato da Hamas invece “imminente”: di contro però, Netanyahu è anche pronto ad un prolungamento delle operazioni militari a Gaza. «Stiamo studiando la questione del momento opportuno per un cessate il fuoco, ma ci prepariamo a diversi giorni di operazioni supplementari, Israele sta verificando se ha raggiunto gli obiettivi», fa sapere un alto responsabile militare israeliano ai media (fonte ANSA). Nel frattempo la guerra prosegue, con l’aviazione ebraica che nella notte ha scaricato bombe e raid su obiettivi terroristici di Hamas sia in superficie che nei tunnel di Gaza; di contro, Hamas ha lanciato in tutto 4070 razzi verso Israele, di cui però 610 caduti sulla Striscia in quanto difettosi. Lancio di razzi proseguito anche stamattina, con le sirene suonate al valico merci con l’enclave palestinese di Kerem Shalom. Il numero 2 di Hamas, Abu Marzook, ha lanciato un ulteriore provocazione a Gerusalemme: «possiamo combattere per mesi, ciò che è nascosto agli occhi di Israele è molto più grande. Se Israele avesse lanciato un’incursione di terra nella Striscia, avrebbe visto cose che non aveva mai visto prima. Israele sta lavorando con vigore per raggiungere un cessate il fuoco». È una guerra di bombe e raid ma è anche una continua sfida “politica” e “mediatici” per chi può trarre maggior vantaggio propagandistico dalla conclusione in un modo piuttosto che in un altro delle brutali aggressioni di queste settimane.

