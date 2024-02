Guerra Israele-Gaza: liberati 2 ostaggi/ Ultime notizie, Hamas: “A Rafah genocidio, Biden responsabile”

Le ultime notizie sulla guerra tra Israle e Hamas: operazioni a Rafah contro il volere USA

Continua imperterrita la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, giunta al suo 129esimo giorno dopo gli attacchi e i rapimenti da parte dei terroristi palestinesi del 7 ottobre. Allo stato attuale, la volontà di Netanyahu è quella di condurre una seconda fase del conflitto nel Sud della Striscia, ed in particolare nella regione di Rafah al confine con l’Egitto, dove alcuni mesi fa sono stati sfollati i civili palestinesi per salvarli dagli attacchi condotti a Nord.

L’aspetto potenzialmente drammatico di questa seconda fase della guerra tra Israele e Hamas è rappresentato proprio dai civili sfollati a Rafah, che sarebbero circa 2 milioni e che rischiano di rimanere senza una sistemazione. Il loro ritorno nel Nord, infatti, è complicato sia per la completa distruzione a causa dei combattimenti, che per ragioni di sicurezza dato che sono ancora in corso diverse operazioni militari. Inoltre, l’operazione nel Sud di Gaza potrebbe causare una rapida escalation della guerra tra Israele e Hamas, con la Lega Araba che si è già detta contraria e preoccupata. Lo stesso Biden avrebbe esortato Netanyahu a garantire la sicurezza dei civili a Rafah e il Washington Post parla di “rottura imminente” tra i due leader.

Guerra Israele-Hamas: liberati 2 ostaggi a Rafah, 60 civili palestinesi uccisi

Insomma, nonostante la reticenza internazionale, la guerra tra Israele e Hamas si sta effettivamente spostando nel Sud di Gaza, come dimostra l’operazione condotta dall’esercito israeliano nella nottata tra domenica e lunedì. Attorno alle 2, infatti, con un’incursione “preparata da tempo”, spiega l’Idf, è stata fatta irruzione “in un edificio nel cuore di Rafah” dove Hamas teneva prigionieri due ostaggi israeliani, “protetti dai soldati con i loro corpi” e portati in salvo.

Una notizie positiva, insomma, arriva dalla guerra tra Israele e Hamas, con la liberazione dei due ostaggi, subito compensata dai "circa 100 morti" palestinesi negli scontri, secondo il ministro della Sanità di Hamas. Stima, poi, ridimensionata da Al Jazeera, nel comune tragico bilancio di 63 morti, con un previsto aumento. I terroristi palestinesi hanno immediatamente condannato l'attacco su Rafah, dichiarando che nella regione è in corso "il prosieguo della guerra genocida". Colpevoli, secondo il Movimento di Resistenza Islamica, di questo nuovo sterminio nella guerra tra Israele e Hamas, l'amministrazione statunitense e il presidente Joe Biden in persona, che hanno "dato la luce verde" all'attacco a Rafah.











