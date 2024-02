Guerra Israele-Gaza, ultime notizie/ Forze israeliane in Cisgiordania, raid nella città di Tulkarem

Non si arresta la guerra fra Israele e Gaza e oggi registra il il quarto mese di conflitto, essendo scoppiata il 7 ottobre. Fra gli aggiornamenti principali delle ultime ore, i numerosi video pubblicati dalle piattaforma social palestinesi, verificati da Al Jazeera, che mostrano un raduno di forze israeliane vicino a Jenin, in Cisgiordania, ma anche dei raid israeliani in quel di Tulkaren, dove si notano bulldozer e mezzi blindati che entrano nei principali quartieri della città. Nel frattempo si continua a lavorare per provare a trovare un’intesa sugli ostaggi, ma Hamas ha spiegato che è necessario il cessate il fuoco, a cui Tel Aviv ha replicato con un netto no.

Proprio per questo il Segretario di Stato Usa, Blinken, ha spiegato che c’è “molto lavoro da fare”. Nel frattempo Hamas avrebbe ancora 104 ostaggi, visto che 32 su 136 sarebbero deceduti, così come fatto sapere dal New York Times. La guerra fra Israele e Hamas continua a vedere come protagonisti i ribelli degli Houthi, che nelle ultime ore hanno continuato a bombardare nel mar Rosso e nel Golfo di Aden.

GUERRA ISRAELE-GAZA, ULTIME NOTIZIE: IN SIRIA FORZE ISRAELIANE UCCIDONO 5 PERSONE

Il comando americano ha riferito di molteplici attacchi condotti con missili balistici contro le navi in transito nelle aree sopra indicate. E scontri si registrano anche a Homs, nella Siria Centrale, dove gli israeliani avrebbero ucciso cinque persone, fra cui tre civili, secondo quanto raccolto dall’Osservatorio siriano per i diritti umani.

“Cinque persone sono state uccise, tra cui tre civili: una donna, un bambino e un uomo – e altri sette sono rimasti feriti negli attacchi israeliani contro un edificio nel quartiere Hamra della città di Homs”, questo quanto scritto dall’OSDH, secondo quanto si legge sul sito di RaiNews. Da quando è scoppiata la guerra Israele ha portato a termine centinaia di attacchi aerei in Siria, soprattutto contro le milizie armate filo-iraniane, alleate del regime siriano.

