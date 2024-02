Guerra Israele-Hamas, niente accordo sugli ostaggi/ Ultime notizie, Houti: “Se l’Italia attacca risponderemo”

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas: fumata nera sui negoziati

Continua inesorabile la guerra tra Israele e Hamas che, nei giorni precedenti, sembrava prossima ad una tregua che passasse dalla liberazione, da un lato, degli ostaggi e, dall’altro, dei prigionieri palestinesi. Tuttavia, proprio in merito alla tregua, sembra essere arrivato un dietrofrónt da parte dei terroristi palestinesi, almeno stando a indiscrezioni rese note da diversi media locali, tra cui lo Jerusalem Post che cita Al-Arabiya.

CAOS SIRIA E MAR ROSSO/ Tra bombe Usa e missili Houthi, cosa dovrà fare l'Italia

La guerra tra Israele e Hamas, in altre parole, proseguirà nonostante i tentativi della coalizione occidentale di arrivare ad un qualche accordo. L’opposizione sembra essere stata mossa soprattutto da Yahya Sinwar, leader delle milizie palestinesi, che sembra intenzionato a spingere sulla necessità di porre definitivamente fine alla guerra, oltre che sul ritiro dell’esercito israeliano da Gaza. Punti, questi due, sui quali il premier Bibi Netanyahu ha sempre espresso un fermo diniego. Sull’accordo per la tregua nella guerra tra Israele e Hamas si è espresso, nelle ultime ore, anche il consigliere USA Jake Sullivan, che in un’intervista per la Abc ha detto chiaramente che “l’accordo non è dietro l’angolo”.

LETTURE/ Kaplan, dall'Iraq all'Ucraina come rischiarare il buio della ragione

Guerra Israele-Hamas: bombe sull’asilo di Rafah, mentre gli Houthi minacciano l’Italia

E mentre si discute di una possibile tregua, non si ferma la guerra tra Israele e Hamas, che nelle ultime ore ha visto un ampio bombardamento nell’area di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza. I missili israeliani avrebbero, secondo l’agenzia Afp, causato almeno 128 vittime civili, colpendo tra le altre cose anche un asilo nido. Secondo un testimone intervistato da Guardian “la situazione è indescrivibile”, mentre Tel Aviv bombarda anche Khan Yunis, ritenuto il luogo in cui si nascondo gli alti funzioni di Hamas.

Guerra Israele, Hamas verso rifiuto accordo tregua/ “Serve ritiro esercito”. Usa non esclude attacchi in Iran

Così, mentre non vi è alcuno spiraglio per una fine della guerra tra Israele e Hamas, la situazione si aggrava in tutto il Medio Oriente ed, in particolare, nel Mar Rosso. Gli USA, infatti, hanno colpito diversi obiettivi di proprietà della milizia Houthi in Yemen, mentre il loro leader Mohammed Ali al-Houthi, in un’intervista a Repubblica ha messo in guardia l’Italia. Infatti, se i nostri militari parteciperanno “all’aggressione contro lo Yemen, l’Italia sarà un bersaglio“. Il consiglio di al-Houthi è quello di “aumentare le pressioni” affinché la guerra tra Israele e Hamas si plachi, mentre per quando riguarda il Mar Rosso ha chiarito che “non c’è nessun blocco. Prendiamo di mira solo le navi associate a Israele. Qualsiasi nave non legata a Israele non subirà danni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA