Guerra Israele-Hamas, oggi scade la tregua/ Ultime notizie: trattative per la proroga. Pronta lista ostaggi

ISRAELE E HAMAS LAVORANO PER ESTENDERE LA TREGUA: COSA SUCCEDE OGGI

Scatta oggi l’ultimo giorno di tregua per la guerra Israele-Hamas dopo l’accordo stipulato settimana scorsa con Qatar e Stati Uniti: Tel Aviv ha ricevuto nelle scorse ore, non senza problemi e ritardi, l’elenco dell’ultimo gruppo di ostaggi che saranno liberati nel pomeriggio al valico di Rafah verso l’Egitto. I mediatori del Qatar – fanno sapere da Doha – starebbero già lavorando con Israele e Hamas per risolvere i problemi sulla lista degli ostaggi ed evitare ritardi nel rilascio dopo che entrambe le fazioni hanno sollevato dubbi sulle liste israeliane e pure sui prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati in giornata.

Uno dei problemi principali che potrebbe riportare già da domani la guerra sul campo a Gaza è quello di ritrovare decine di ostaggi in questo momento non sotto il diretto controllo di Hamas, fa sapere ancora il Qatar tramite lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani (raggiunto dal Financial Times). Tanto il Governo Netanyahu quanto le milizie palestinesi convergono sul fatto di poter estendere la tregua con l’aiuto Doha, altrimenti in scadenza questa sera, e liberare altri gruppi di ostaggi e prigionieri: «Ci sarà un giorno in più di tregua ogni gruppo di 10 ostaggi rilasciati», lo ha confermato il portavoce di Hamas Osama Hamdan intervistato dall’emittente libanese Lbci, «ma gli ostaggi vanno trovati» in quanto molto di loro sono in mano ad altre fazioni nella Striscia di Gaza, come la Jihad islamica.

QATAR, USA, CINA E TURCHIA: LE MOSSE PER TROVARE UN CESSATE IL FUOCO PERMANENTE NELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Segnali positivi arrivano dalla Casa Bianca dove viene fatto sapere che Joe Biden e Benyamin Netanyahu «hanno discusso della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell’aumento dell’ulteriore necessaria assistenza umanitaria nella Striscia». Israele, così come Hamas, vorrebbero aumentare i 4 giorni di tregua e continuare nel difficile accordo su ostaggi e prigionieri: «I due leader hanno convenuto che il lavoro non è ancora finito e che continueranno a lavorare per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi», conferma Washington.

«Ho detto al presidente Biden: c’è un piano di intesa, prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua. Tutto ciò è certo positivo», ha aggiunto Netanyahu in una nota, aggiungendo però «alla fine di quel piano riprenderemo con tutta la forza per conseguire gli obiettivi della guerra». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invece discusso con l’omologo iraniano Ebrahim Raisi della guerra tra Israele e Hamas e di «iniziative che possono essere adottate per raggiungere un cessate il fuoco permanente nella regione». Secondo il “Sultano” turco, l’Iran e la Turchia «dovrebbero mantenere una cooperazione per rendere permanente il cessate il fuoco temporaneo e raggiungere una pace duratura». Nel frattempo il capo della diplomazia cinese – il ministro degli Esteri Wang Yi – sarà a New York in settimana per tenere una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul conflitto tra Israele e Hamas. «Come presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina terrà il 29 novembre un incontro ad alto livello sulla questione israelo-palestinese», ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, aggiungendo che il ministro degli Esteri cinese «sarà anche a capo dell’evento».











