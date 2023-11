Guerra Israele Hamas: prosegue la tregua/ Ultime notizie: attentato a Gerusalemme, uccisi 3 israeliani

La guerra fra Israele e Hamas è ancora in tregua, in stand by, ma nella giornata di oggi si è verificato un attentato in quel di Gerusalemme che ha causato vittime e feriti. Come si legge sul sito di RaiNews i morti sarebbero 3, tutti israeliani, mentre i feriti sarebbero quattro. L’attacco è stato eseguito a colpi di arma da fuoco ed è avvenuto vicino agli accessi alla nota città di cui sopra: due attentatori, entrambi palestinesi di Gerusalemme est, sono arrivati in automobile sul luogo prescelto, dopo di che sono scesi dalle auto e hanno iniziato a sparare all’impazzata sulla folla imbracciando un fucile M16 e una pistola.

Nel giro di pochi istanti sono intervenute le forze dell’ordine che hanno “messo in condizione di non nuocere”, i due attentatori (sarebbero stati uccisi secondo Tg1), ma tre persone sono morte: una giovane donna e un uomo di 70 anni, quest’ultimo deceduto poco dopo a seguito delle ferite riportate, e quindi una terza persona di cui però non si conoscono le generalità. Quattro invece le persone che sono rimaste ferite in maniera molto grave.

GUERRA ISRAELE HAMAS: PROSEGUE LA TREGUA: ATTENTATO A GERUSALEMME ALLA FERMATA DEL BUS

L’episodio si sarebbe verificato alla fermata di un bus e i due attentatori erano stati in passato imprigionate per attività terroristiche, come spiega Tg1. L’attacco terroristico è giunto mentre Israele e Hamas annunciavano il prolungamento della tregua e il rilascio di nuovi ostaggi, dopo i 16 di ieri consegnati agli israeliani.

Secondo il ministro per la sicurezza nazionale Itamar ben Gvir, che si è già recato sul posto per un primo sopralluogo, l’attentato a Gerusalemme è da attribuire al gruppo terroristico di Hamas, lo stesso che ha fatto scoppiare il conflitto in corso in Medioriente lo scorso 7 ottobre scorso. “Attivisti di Hamas hanno organizzato l’attentato. Hamas – ha detto – ci parla a due voci: una è quella delle tregua, l’altra e’ quella del terrorismo. Noi – ha proseguito – non dobbiamo mostrare alcuna debolezza. Con Hamas dobbiamo dialogare solo attraverso i mirini e mediante la guerra”.

