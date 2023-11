Guerra Israele-Hamas, terzo giorno di tregua a Gaza/ Ultime notizie: lista ostaggi e palestinesi liberati

TIENE LA TREGUA A GAZA TRA ISRAELE E HAMAS: COSA SUCCEDE OGGI NELLA STRISCIA

È iniziata questa mattina nella Striscia di Gaza la terza giornata di tregua dall’inizio dell’accordo Israele-Hamas: l’intesa regge nonostante lo stallo delle prime ore, con la guerra “stoppata” in teoria fino alla giornata di lunedì compresa. I primi ostaggi liberati nelle scorse ore sono arrivati in Egitto e comprendono persone rapite dal Kibbutz Béeri ma anche alcuni ostaggi stranieri, come i 4 tedeschi con doppia cittadinanza liberati ieri.

“Israeliani sono dei malati mentali”/ Comizio choc a Milano: palestinese esalta Hamas nella piazza femminista

Di contro, Israele ha mantenuto fede all’accordo sulla tregua liberando 39 palestinesi prigionieri: tra le figure di spicco v’è Israa Jaabis, condannata per aver fatto esplodere una bombola di gas nella sua auto a un posto di blocco nel 2015 ferendo un poliziotto israeliano. Stamane Israele ha ricevuto una nuova lista di ostaggi di guerra che dovrebbero essere rilasciati in giornata, con il Governo Netanyahu che si sta attivando per informare le rispettive famiglie. Come già sottolineato, ieri sera al termine di una giornata di stallo, Hamas ha rilasciato 17 ostaggi, tra cui appunto 4 cittadini con doppio passaporto, israeliano e tedesco, e 4 thailandesi (probabilmente rapiti al festival musicale nel deserto di quel tragico 7 ottobre 2023).

DAL MYANMAR/ "Rastrellamenti e massacri, siamo 60 milioni in una mega-prigione a cielo aperto"

RADDOPPIATI I CAMION UMANITARI A GAZA: GUERRA ISRAELE-HAMAS DESTINATA PERÒ A RIPRENDERE

Al netto delle rivendicazioni fatte dalle milizie islamiste in queste ore sulla presunta vittoria di Hamas contro Israele avendola costretta alla tregua, da più parti è ben nota la situazione che andrà a scatenarsi tra due giorni: il cessate il fuoco è temporaneo e, salvo colpi di scena clamorosi, la guerra di Israele contro Hamas dovrebbe riprendere «per almeno due mesi», fanno sapere dal Gabinetto di guerra.

Anche per questo motivo si stanno accelerando le operazioni umanitarie nella Striscia i Gaza, con almeno 200 camion con aiuti che entreranno oggi dall’Egitto con il valico di Rafah per aiutare la popolazione civile, accogliere i feriti e far passare fuori dalla Striscia quanti più civili possibili. L’operazione è prevista dall’accordo sulla tregua e sono di fatto quasi raddoppiati i camion umanitari inviati da diverse parti del mondo: «ieri sono entrati anche 200 camion e l’altro ieri 215, ciò significa che il numero di camion che entrano a Gaza dall’inizio della tregua è quasi raddoppiato», ha detto all’ANSA Khaled Zayed, capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai. La guerra è destinata a riprendere ma cercare di salvare quanti più civili possibili al momento è l’obiettivo principale di chi sul campo (e nella diplomazia) sta cercando di evitare tragedie di proporzioni ben più ampie.

GUERRA A GAZA/ "Ho mediato nei 39 giorni dell'assedio della Natività, una pace è possibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA