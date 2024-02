Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ 27mila morti a Gaza. Raid Usa su Yemen, Iraq e Siria

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE: BILANCIO MORTI A GAZA, SPUTI AI CRISTIANI A GERUSALEMME

È ormai quasi riduttivo parlare “solo” di guerra tra Israele e Hamas: il conflitto iniziato 121 giorni fa nella Striscia di Gaza è ormai sconfinato in tutto il Medio Oriente, coinvolgendo a più riprese Libano, Cisgiordania, Iraq, Siria, Yemen, Mar Rosso e ovviamente l’Iran. Lo scontro fra gli alleati di Israele e il mondo “filo-Iran” è ormai sotto gli occhi di tutti, con conseguenze umanitarie, prima ancora che geopolitiche, devastanti, Il Ministero della Sanità a Gaza – controllato dalla sigla terroristica palestinese, va sempre ricordato – denuncia che ad oggi nella guerra Israele-Hamas sono morti 27.365 palestinesi all’interno della Striscia a causa degli attacchi israeliani dopo il 7 ottobre 2023, con oltre 66mila feriti.

ATTACCO USA IN IRAQ e SIRIA/ "Sia Teheran che Washington sanno di non poter oltrepassare la linea rossa"

A Gerusalemme invece continuano gli episodi di dileggio e offese contro non solo gli arabi ma pure la popolazione cristiana presente: sputi da parte di due ebrei ortodossi sono stati scagliati contro i cristiani nella Città Vecchia, come denuncia Wadie Abunassar, portavoce dell’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa. In particolare questa volta gli sputi erano indirizzati contro Nikodemus Schnabel, abate della Dormizione di Gerusalemme: «condanniamo fermamente i brutti atti contro membri di altre religioni. Ancora una volta un brutto episodio di sputi contro i chierici cristiani a Gerusalemme», denuncia il Ministro degli Esteri Israel Katz, il quale aggiunge «sotto il nostro governo tutti i membri delle religioni potranno godere di completa libertà di culto, come mai prima d’ora. Come ha detto il profeta: perché la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni».

ALLARME HAMAS IN ITALIA/ "34 espulsi dal 7 ottobre, minacciati 50 attentati: perché siamo nel mirino"

ATTACCHI USA-UK SUGLI ALTRI FRONTI: LA SITUAZIONE IN YEMEN, IRAQ E SIRIA (MA È L’IRAN IL VERO OBIETTIVO)

Ma come detto le tensioni nella guerra in Medio Oriente sono al momento ben al di là della mera guerriglia interna alla Striscia di Gaza tra Israele e Hamas: dopo gli attacchi lanciati contro le basi Usa in Giordania, Siria e Iraq dall’inizio della guerra, prosegue l’intensa operazione voluta dall’amministrazione Biden per colpire i ribelli filo-iraniani presenti tra lo Yemen e le aree siro-irachene. L’intento della Casa Bianca è quello di “sfiancare” la rete costruita dall’Iran per muovere attacchi contro Israele e gli Stati Uniti, e così dopo i pesanti raid lanciati contro Iraq e Siria, nella notte sono stati intensificati gli attacchi contro le basi Houthi nello Yemen, fino alla capitale Sanaa.

Houthi, nuovi raid Usa e Uk: colpiti 30 obiettivi in Yemen/ "Bersagliata anche la capitale Sanaa"

Il rischio di una escalation è sempre più forte, anche se gli Usa hanno garantito di non voler scatenare una vasta guerra nel Medio Oriente ma “solo” di rispondere agli attacchi ricevuti dai gruppi filo-iraniani: intanto la Russia che ha chiesto ed ottenuto per lunedì una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sui raid americani. «L’attacco è un’azione rischiosa e un altro errore strategico da parte degli americani, che non farà altro che aumentare le tensioni e l’instabilità nella regione», afferma in un comunicato il portavoce diplomatico di Teheran, Nasser Kanani, all’indomani dei raid ordinati contro tre strutture in Iraq e quattro in Siria. Stamane gli Stati Uniti con gli alleati Uk hanno poi colpito sei missili anti-nave lanciati dagli Houthi al largo dello Yemen verso il Mar Rosso: i missili da crociera dei ribelli filo-Iran «rappresentavano una minaccia imminente per le navi della marina americana e le navi mercantili nella regione», condanna il Comando centrale, Centcom, in un post su X.











© RIPRODUZIONE RISERVATA