Guerra Israele-Hamas, ultime notizie a Gaza/ Aumentano le truppe nella Striscia. Onu: “situazione disperata”

L’offensiva di terra nella Striscia di Gaza iniziata venerdì sera non sembra ancora essere una vera e propria invasione anche se crescono di ora in ora le truppe nella Striscia: la guerra tra Israele e Hamas infiamma ora tutto il Medio Oriente, con teatri di scontro che si allargano a Libano, Cisgiordania, Siria e Iraq. La situazione è di grande preoccupazione con la comunità internazionale sempre più divisa – specie dopo che l’Onu si è spaccato sulla risoluzione presentata dalla Giordania di condanna all’offensiva di Gaza (Italia astenuta con Germania e Uk, Francia con i Paesi arabi, Usa con Israele) – davanti all’escalation di guerra in Medio Oriente.

Secondo quanto riportato stamane da Tel Aviv, l’esercito israeliano ha incrementato nella notte il numero di truppe e mezzi armati nel nord della Striscia di Gaza, dando prosecuzione all’offensiva iniziata nei giorni scorsi: nel frattempo, Israele bombarda con “bombe incendiarie” anche aree del sud del Libano, tra cui la zona vicino alla base Onu di Naqura, che ospita il quartier generale della missione Onu (Unifil). Nelle ultime 24 ore – ha fatto sapere il portavoce militare Daniel Hagari – sono stati colpiti «oltre 450 obiettivi del terrore di Hamas, inclusi centri di comando operativi, posti di osservazione e luoghi di lancio di missili anti tank». Si chiude la frattura emersa durante l’ultima conferenza stampa del Premier Netanyahu in merito alle forti critiche lanciate contro l’esercito per le responsabilità sugli attacchi di Hamas il 7 ottobre scorso: «Mi sono sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non dovevano essere dette e mi scuso per questo. Sostengo pienamente tutti i capi dei servizi di sicurezza, così come il capo di stato maggiore, i comandanti e i soldati dell’esercito che sono al fronte e combattono per il nostro Paese», ha detto il Primo Ministro ritirando le accuse dopo le forti polemiche in seno al gabinetto di guerra.

ONU: “DISASTRO A GAZA. CESSATE IL FUOCO!”. VERTICE USA-CINA A NOVEMBRE

Mentre i morti continuano a salire nel bilancio provvisorio della guerra Israele-Hamas ora incentrata dentro la Striscia di Gaza, dall’ONU arriva un altro appello al cessate il fuoco per la situazione umanitaria considerata «disperata» dalle ong presenti nel territorio palestinese: «Mi rammarico che invece di una pausa umanitaria estremamente necessaria, sostenuta dalla comunità internazionale, Israele abbia intensificato le sue operazioni militari», ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu in Nepal. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Gaza sarebbe ormai vicina al collasso dell’ordine civile, dopo il saccheggio di viveri e generi prima necessità: «Migliaia di persone sono entrate in diversi magazzini e centri di distribuzione dell’Unrwa nella Striscia di Gaza centrale e meridionale», spiega l’agenzia ONU.

«Gli sforzi umanitari a Gaza, guidati dall’Egitto e dagli Stati Uniti, saranno ampliati domenica (oggi, ndr)»: lo ha detto il portavoce dell’Esercito israeliano, generale di brigata Daniel Hagari, aggiungendo che «gli abitanti di Gaza sono stati avvertiti per più di due settimane, attraverso diversi mezzi di comunicazione: devono stare lontani dagli avamposti appartenenti ad Hamas. Questo avvertimento viene rilanciato: i civili nel nord di Gaza e nella città di Gaza dovrebbero temporaneamente spostarsi a sud in un luogo più sicuro, dove possono ottenere acqua, cibo e medicinali». Con la guerra Israele-Hamas sempre più pericolosa per i destini della comunità internazionale anche fuori dal Medio Oriente, viene confermato il vertice Usa-Cina con i leader più potenti e importanti al mondo: per il prossimo novembre le diplomazie rispettive lavorano ad un summit con Joe Biden e Xi Jinping in modo da scongiurare le escalation di guerra tanto in Medio Oriente quanto in Ucraina. Con l’ipotesi del vertice durante il summit APEC a San Francisco, Usa e Cina dovrebbero «promuovere la stabilizzazione e la ripresa delle relazioni Pechino-Washington e riportarle quanto prima sulla via di uno sviluppo sano e stabile», ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden.











