Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Allarme ospedali Gaza nord, “non funzionano”. Missili dal Libano

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE: ALLARME OSPEDALI, OSTAGGI NON LIBERATI

L’allarme nell’allarme: la situazione degli ospedali a Gaza rappresenta al momento il tema più complicato nella guerra fratricida in corso ormai da più di un mese tra Israele e Hamas. Il posizionare ostaggi e armi a ridosso dei principali centri sanitari di Gaza City ha provocato in queste settimane diversi raid vicino o alle volte purtroppo anche contro le strutture dove operatori e feriti versavano già in stato difficile per la mancanza di approvvigionamenti base. Dopo le ultime schermaglie sull’ospedale di Al-Shifa – con le accuse e contro accuse di raid tra Israele e Hamas – l’annuncio stamane del viceministro della Sanità di Hamas, Youssef Abu Rish, è inquietante: «Tutti gli ospedali nel nord della Striscia di Gaza sono fuori servizio».

GUERRA NEGLI OSPEDALI DI GAZA/ "Gli israeliani andranno là sotto come gli Usa in Vietnam"

In attesa di capire se l’informazione fornita sia del tutto verificale, resta comunque altissima la tensione sul fronte feriti vista l’indisponibilità di quasi tutto il nord di Gaza per le cure anche solo di prima necessità. «Almeno tre infermieri sono morti nell’ospedale Al-Shifa», denuncia un bollettino delle Nazioni Unite ripreso dalla Bbc, «infrastrutture vitali dell’ospedale, come la macchina per produrre ossigeno, i serbatoi d’acqua e un pozzo, l’unità cardiovascolare e il reparto maternità, sono state danneggiate». Il tutto mentre i combattimenti di guerra tra Israele e Hamas proseguono senza sosta, tra la guerriglia per le vie di Gaza City e i tentativi di colpire i miliziani terroristi nascosti sotto i cunicoli: appelli da ONU, Ue, Usa e Paesi Arabi tutti impegnati a far cessare il conflitto al più presto per permettere la liberazione degli ostaggi e il progetto sui “due Stati” (Israele e Palestina), mai come ora però così lontano.

GUERRA ISRAELE-HAMAS: SCHOLZ CONTRARIO AL CESSATE IL FUOCO/ Ultime notizie: "Terroristi ne approfitterebbero"

IL PIANO SEGRETO DI HAMAS CON LA GUERRA DEL 7 OTTOBRE: L’ANALISI DEL WP

La guerra contro Hamas però non è l’unico fronte combattuto da Israele in queste settimane: se infatti proseguono gli scontri con i palestinesi in Cisgiordania, non si placa lo scambio di raid e missili al confine con il Libano contro le milizie filo-palestinesi di Hezbollah. Esattamente come avvenuto nel weekend con i raid sul Dolan, stamane nuovo lancio di un missile anti tank dal Libano verso il villaggio israeliano di Netua: in queste ore l’artiglieria israeliana sta colpendo la postazione oltre confine da dove è partito il lancio.

GUERRA A GAZA/ Gli Usa fermano "l'orologio" di Netanyahu per evitare una guerra mondiale

Le dinamiche internazionali per mediare sulla sempre più complicata guerra in Medio Oriente proseguono a fatica, con l’ostacolo in più della promessa fatta da Netanyahu di non voler lasciare Gaza in mano alla Autorità Palestinese dopo la fine del conflitto, sconfessando il piano americano già concordato con i Paesi arabi. In attesa di capire l’evoluzione di uno scontro che non sembra avere fine, stamane il Washington Post rivela il piano in capo ad Hamas prima del 7 ottobre: l’attacco contro Israele era sì un colpo inferto all’odiato nemico sionista, ma si sarebbe stato dell’altro. «Hamas non voleva solo ‘uccidere il maggior numero possibile di israeliani e prendere quanti più ostaggi», bensì intendeva anche «scatenare una guerra regionale, un conflitto più ampio e profondo». Le prove sarebbero state indicate da funzionari della sicurezza e dell’intelligence occidentale, compresi gli 007 in Medioriente: il piano era attaccare Israele ma anche arrivare fino alla Cisgiordania, «infliggendo così anche un duro colpo all’Autorità nazionale palestinese (Anp)».











