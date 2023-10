Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Alta tensione col Libano, assedio a Gaza: Egitto apre valico per aiuti

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS: NUOVI RAID A GAZA, L’EGITTO APRE IL VALICO DI RAFAH

Come ha ripetuto più volte nelle scorse ore il coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, la guerra tra Israele e Hamas rischia seriamente di estendersi a livello globale e non più solo “regionale”. La Terra Santa brucia, la Striscia di Gaza è sotto assedio e gli scontri tra esercito israeliano con Hezbollah al confine col Libano non si placano: a tutto questo si aggiunge la rabbia delle piazze arabe sempre più in rivolta contro Israele e contro gli Stati Uniti, specie dopo la visita di ieri del Presidente Usa Joe Biden che ha confermato pieno sostegno all’alleato Stato ebraico.

In tutto questo, la conta delle vittime è ormai fuori controllo: oltre 6mila morti, con diversi scomparsi tra gli israeliani (almeno 200 ostaggi) e centinaia di vittime civili palestinesi ancora sotto le macerie di Gaza, bombardata di continuo anche nella notte. Lo scenario della guerra Israele-Hamas è davvero dei peggiori possibili dopo la fine della Guerra Fredda: poche ore fa l’esercito israeliano in un attacco a Gaza ha ucciso Jamila al-Shanti, la vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, e anche prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficio politico dell’organizzazione. Mentre la comunità internazionale preme affinché si possano concedere aiuti umanitari alla popolazione della Striscia, un timido segnale positivo è l’ok dato ieri da Israele a Biden per l’ingresso di camion in Gaza con tutte le forniture base: stamane l’Egitto ha deciso di aprire il valico di Rafah per far passare «in maniera sostenibile» le centinaia di camion umanitari finora parcheggiati davanti ai cancelli dell’enclave bombardata da Israele.

SALE LA TENSIONE NELLE PIAZZE ARABE CONTRO ISRAELE E GLI USA: LE MOSSE DI BIDEN, XI, ERDOGAN E PUTIN

Gli attentati terroristici di questi giorni dei “lupi solitari” legati all’Isis hanno ovviamente aumentato il senso di timore e paura nel mondo occidentale davanti all’evoluzione della guerra Israele-Hamas: non solo, le fiamme e gli scontri che si vedono in tante piazze sparse per il mondo elevano il senso di “alta tensione” che ha provocato l’ennesima crisi in Medio Oriente. Dalle piazze occidentali di Berlino, New York, Parigi si aggiungono quelle molto più tumultuose di Rabat (Marocco), Baghdad (Iraq), Teheran (Iran), Ramallah (Cisgiordania) e Beirut (Libano, forse il teatro di conflitto più pericoloso e incandescente dopo la Striscia): il mondo arabo è in subbuglio e rivendica azioni concrete contro Israele e in difesa di Hamas e dei diritti dei palestinesi. La situazione è molto delicata e la mediazione dei vari Paesi del Golfo assieme all’Occidente finora non è riuscita a portare grandi e significativi cambiamenti: inoltre l’ospedale di Gaza City bombardato nel parcheggio due giorni fa ha ulteriormente incendiato il “clima” geopolitico, nonostante Israele abbia mostrato le prove video e audio dell’errore della Jihad palestinese nel lanciare un razzo fuori dalla Striscia.

Il “cordone” anti Israele che va da Hezbollah fino all’Iran e alla Siria, trova sempre più sostegno nella base fondamentalista che vede l’occasione storica di poter attaccare Israele e gli Stati Uniti in un colpo solo: «Bisogna fare giustizia», ha scritto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, condannando in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X l’attacco sferrato contro Israele da Hamas. «Non si può guardare alle atrocità commesse dai terroristi di Hamas nelle ultime due settimane senza invocare giustizia», ha aggiunto. Il sostegno degli Usa allo Stato ebraico si è confermato ieri nella visita lampo di Biden il quale ha però anche intimato a procedere con gli aiuti umanitari a Gaza oltre che al mancato impegno militare sul campo nello scontro con Hezbollah. La situazione è molto delicata tanto che il Presidente Usa ha più volte sottolineato nel vertice con Netanyahu – dopo aver definito Hamas anche peggio dell’Isis – «state attenti, noi dopo l’11 Settembre, accecati dalla rabbia, abbiamo commesso degli errori. Invasione di Gaza ? Avete pensato al giorno dopo?».

Fronte Cina, il Presidente Xi Jinping ieri ha incontrato per oltre due ore l’omologo russo Vladimir Putin invocando la de-escalation nella guerra Israele-Hamas, accusando però anche gli Stati Uniti di essere troppo coinvolti con Tel Aviv senza difendere la causa palestinese (causa per cui Pechino e Mosca fino ad oggi non avevano mostrato mai particolari “interessi”, ndr). La Cina si dice poi molto delusa dal veto usa alla risoluzione Onu sulla tregua umanitaria da imporre sulla guerra Israele-Hamas: «La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con l’Egitto e a infondere maggiore certezza e stabilità nella regione e nel mondo», ha detto Xi Jinping incontrando il premier egiziano Mostafa Madbouly (nei vertici sulla Nuova Via della Seta già previsti anche prima della crisi in Medio Oriente). Sabato ci sarà un importante vertice di pace al Cairo dove il leader Al Sisi ha invitato anche la Premier Giorgia Meloni per discutere di una soluzione potenziale alla guerra tra Israele e Hamas. La Russia intanto ha inviato in Egitto 27 tonnellate di aiuti umanitari destinati ai civili della Striscia di Gaza, mentre sempre sul fronte diplomatico Erdogan dalla Turchia prova a guidare le trattative con i Paesi del Golfo per evitare ulteriori escalation che provvederebbero un conflitto globale dal quale tutti in questi giorni temono una possibile deflagrazione.











