Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Biden: “Netanyahu a Gaza sta commettendo un errore, Rafah linea rossa”

Guerra Israele-Hamas, le ultime notizie: c’è carenza di aiuti umanitari

La guerra tra Israele e Hamas e Gaza, secondo le ultime notizie, continua ad essere sotto assedio nel corso del Ramadan. La situazione è drammatica, con gli aiuti umanitari che fanno fatica ad arrivare alla popolazione. Oltre 260 camion con cibo e medicinali sono fermi al confine in attesa di essere ispezionati dall’esercito israeliano. È anche in virtù di ciò che le critiche a Benjamin Netanyahu stanno diventando sempre più feroci. “È in corso un conflitto tra due irresponsabili”, ha commentato nelle scorse ore Papa Francesco.

A prendere posizione è stato anche il presidente americano Joe Biden. “Israele deve permettere che a Gaza entrino più aiuti e che gli operatori umanitari non finiscano nel fuoco incrociato. Proteggere e salvare vite innocenti deve essere una priorità”, ha affermato. La sua richiesta di un cessate il fuoco per il Ramadan tuttavia è rimasta finora inascoltata. “Non possiamo avere altri 30.000 palestinesi morti. Benjamin Netanyahu ha il diritto di difendere il suo Paese ma deve prestare maggiore attenzione alle vite degli innocenti che vengono perse a causa delle azioni intraprese. Dal mio punto di vista sta danneggiando Israele più che aiutarlo”. Inoltre, si è espresso sulla possibilità che venga messa in atto l’invasione di Rafah, nel Sud della Striscia, al confine con l’Egitto, dove si stanno rifugiando innumerevoli palestinesi. “È una linea rossa”.

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie: la posizione degli Usa su Gaza

Israele da parte sua non ci sta alle critiche degli Stati Uniti e punta ancora il dito contro Hamas per ciò che sta succedendo nella Striscia di Gaza nel corso della guerra. “Non accetto le sue parole. Il problema non è la mancanza di cibo a Gaza, ma che Hamas ruba il cibo che arriva, lo vende al mercato nero e così il cibo non arriva ai bisognosi”, ha replicato l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett. Non c’è stata ancora invece una risposta da parte del capo di Stato Benjamin Netanyahu.

Joe Biden ad ogni modo finora ha continuato a ribadire il suo sostegno a Israele e si sta muovendo autonomamente per dare aiuti a Gaza. È stato annunciato l’invio di una nave per il supporto logistico con “le prime attrezzature per realizzare un molo temporaneo per la consegna di forniture umanitarie vitali” alla Striscia. La situazione al momento resta sotto controllo, ma non è da escludere che nelle prossime settimane non possano aumentare le tensioni tra i due Paesi in virtù delle divergenze in questione.

