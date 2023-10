Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Bombe su ospedale, caos a Gaza: Giordania annulla vertice con Biden

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS: CAOS A GAZA TRA OSPEDALE BOMBARDATO E RIFORNIMENTI

Non bastavano i quasi 5mila morti civili nella guerra Israele-Hamas, i continui raid o la situazione stagnante dei circa 200 ostaggi in mano ai palestinesi jihadisti: le bombe sull’ospedale Al Ahli di Gaza City rischiano ora di peggiorare la già fragile trattativa diplomatica tra i vari Paesi del Golfo, la Turchia, l’Egitto e l’Occidente. Le proporzioni della strage avvenuta ieri sera all’ospedale “Al-Ahli Arabi Baptist Hospital” sono talmente gravi che hanno portato ad annullamento di vertici, condanne unilaterali e rischio di completo fallimento di ogni trattativa di pace.

Tra i 200 e i 500 morti, scene strazianti di feriti in mezzo alla strada o intrappolati sotto le macerie, insomma tutto il peggio che una guerra come quella tra Israele e Hamas possa “offrire”: il problema è che, come sottolineato dagli indignati Usa e Unione Europea, occorre ora stabilire le cause e le responsabilità di quello che sembra in ogni caso come un errore nel lancio di un razzo. Secondo Hamas la colpa è tutta dell’esercito israeliano e così la pensano anche Giordania, Egitto e Autorità palestinese: la IDF di Israele invece stamane ha pubblicato foto e video che mostrerebbero le prove del lancio fallito di Hamas e della jihad islamica che ha colpito per errore l’ospedale nella Striscia di Gaza. Nelle comunicazioni intercettate dall’esercito si sentirebbero «terroristi che dicono che il lancio arrivava dal cimitero dietro l’ospedale, ma la sua traiettoria ha fallito ed è caduto sull’ospedale».

GIORDANIA ANNULLA IL VERTICE CON BIDEN: GUERRA ISRAELE-HAMAS SEMPRE PIÙ VERSO LO SCONTRO “REGIONALE”

L’impressione è che nella guerra Israele-Hamas l’ospedale di Gaza bombardato possa essere utilizzato da entrambe le parti come visto nel conflitto russo-ucraino: un fatto sul quale non vi è piena chiarezza sulle responsabilità e che viene utilizzato come “motivo” per intensificare lo scontro armato su ampia scala. Egitto, Iran e Giordania condannano Israele e addirittura da Amman arriva la doccia gelata per la diplomazia internazionale: la Giordania ha cancellato il summit a 4 previsto per le prossime ore tra Biden, Al Sisi, Abu Mazen e il re Hussein.

Il summit sulla guerra Israele-Hamas «è stato cancellato perché non serve parlare di qualsiasi altra cosa che non sia fermare la guerra»: lo afferma il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi citato dai media arabi. Intanto però il Presidente Usa è atterrato in Israele e si dirige all’incontro chiarificatore con l’omologo Netanyahu: erano 5 gli obiettivi della missione di Biden in Medio Oriente indicati alla vigilia della sua partenza, ma ora potrebbero cambiare alla luce degli ultimi eventi. In primis, difendere «il diritto e il dovere di Israele a difendersi da Hamas con il pieno sostegno americano», poi mettere in guardia contro l’allargamento del conflitto tutti i nemici dello Stato ebraico (Iran, Siria, Hezbollah). In terzo luogo, «coordinare gli sforzi per il rilascio degli ostaggi», nonché ottenere ulteriori garanzie per «ridurre il numero delle vittime civili e far affluire gli aiuti umanitari a Gaza».. Nei piani il quinto punto era quello di ricevere un briefing completo sugli obiettivi e la strategia della risposta militare di Israele agli attacchi di Hamas. Come sottolineano le fonti di ANSA e SkyTG24, il nuovo obiettivo degli Usa nella guerra Israele-Hamas potrebbe essere quello di un cessate il fuoco, magari in cambio della liberazione degli ostaggi, come propone la sigla palestinese. Il tema è sempre lo stesso, evitare che la guerra si trasformi in uno scontro totale tra Paesi arabi e Occidente: al momento però tutti gli indizi portano proprio ad escalation del genere…











