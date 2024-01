Guerra Israele-Hamas, ultime notizie Gaza/ Uccisione Arouri scatena Hezbollah e Iran. Missili Houthi su navi

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS DOPO L’UCCISIONE DEL N.2 AROURI: LE REAZIONI DALL’IRAN ALLA CISGIORDANIA

Nell’89esimo giorno di guerra fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, forse per la prima volta i riflettori della comunità internazionale sono tutti proiettati sugli altri due fronti del conflitto: il Libano, dopo che ieri un raid israeliano ha ucciso a Beirut il n.2 di Hamas, e il Mar Rosso dopo l’escalation sempre più inquietante dei ribelli Houthi contro le navi commerciali internazionali. La guerra “latere” fra Hezbollah, principali alleati islamisti di Hamas fin dall’inizio del conflitto, e lo Stato Ebraico ha portato in questi primi mesi ad un continuo scambio di razzi e missili con già diverse vittime su entrambi gli schieramenti: il Governo Netanyahu però nella giornata del 2 gennaio – pare senza avvertire preventivamente l’alleato americano se non ad attacco in corso (lo spiega l’agenzia Axios citando fonti dell’amministrazione Biden) – ha sferrato un durissimo attacco alla periferia di Beirut, colpendo una roccaforte di Hezbollah.

Bilancio con diversi feriti e decine di morti, tra cui però l’obiettivo principale dell’attacco di Israele contro Hezbollah: è stato ucciso il numero due di Hamas Saleh al-Arouri, principale collaboratore del leader politico Ismail Haniyeh e “stratega” degli attacchi di Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre. Immediata l’ira degli alleati di Hamas, su tutti Iran e l’area sciita del Libano: «l’uccisione di Al Arouri non resterà impunit», attacca il movimento sciita libanese filoiraniano Hezbollah. Gli fa eco stamane il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian: «codarda operazione terroristica che dimostra come il regime sionista non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi dopo settimane di crimini di guerra, genocidio e distruzione a Gaza e in Cisgiordania, nonostante il sostegno diretto degli Stati Uniti». Stamane tra le prime reazioni “a caldo” all’uccisione di Arouri, due soldati sono stati feriti leggermente dall’attacco con missili anticarro di Hezbollah al confine tra Israele e Libano. In Cisgiordania invece, dove la guerra Israele-Hamas è giunta già da settimane con lo scontro intrinseco tra coloni israeliani e palestinesi, sono scattate proteste e scioperi a Ramallah, Nablus e Hebron, con ulteriore tensione accresciuta.

NON SOLO GAZA: LA GUERRA NEL MEDIO ORIENTE È SEMPRE PIÙ SUL FRONTE HOUTHI

«Siamo profondamente preoccupati per il rischio di una escalation più grave», spiegano dalla Missione Unifil in Libano dopo le ultime crescenti tensioni nell’area a ridosso della sanguinosa guerra Israele-Hamas. Se infatti i raid nella Striscia di Gaza non si placano neanche nelle ultime ore convulse dopo l’uccisione di Arouri a Beirut, l’escalation forse ancora più potenzialmente devastante è quella che si prospetta nel Mar Rosso con l’altro fronte di “fiancheggiatori” dell’azione di Hamas contro lo Stato israeliano, ovvero i ribelli filo-iraniani yemeniti Houthi.

Dopo le azioni criminali compiute negli scorsi giorni dai miliziani con missili e raid contro le navi commerciali nel Mar Rosso (non solo quelle battenti bandiera di Israele), la coalizione internazionale a guida americana ha alzato il livello di tensione colpendo e distruggendo alcune navi Houthi a Capodanno: la reazione durissima da Teheran è stata, oltre alla condanna del conflitto, l’invio di una nave da guerra nel Mar Rosso. Per la stampa Uk, Regno Unito e Stati Uniti sarebbero sul piede di guerra, «prossime a bombardamenti aerei contro le infrastrutture degli insorti yemeniti, manovrati da Teheran e responsabili di 23 attacchi a navi in transito nel mar Rosso», riporta oggi l’analisi dell’Avvenire. Le parole del Ministro della Difesa a Londra, Grant Shapps, sono ancora più esplicite: «Se gli Houthi continuano a minacciare le vite degli equipaggi e i commerci, reagiremo con le misure necessarie e appropriate».

Dall’Italia continua la vicinanza del Governo Meloni agli alleati Nato, sottolineando però la necessità di una trattativa proficua per una pace generale nel Medio Oriente: «Il nostro primo obiettivo, dell’Italia e del G7, è impedire che il conflitto si allarghi», ha spiegato a Rai News24 il Ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver sentito nelle scorse ore l’omologo americano Antony Blinken, «Tutte le nostre iniziative sono portate a ridurre la tensione, in un contesto veramente molto deteriorato perché non c’è soltanto la guerra che si sta combattendo nella Striscia di Gaza, c’è lo scontro tra Israele e gli Hezbollah al confine settentrionale e poi ci sono i ribelli yemeniti che stanno attaccando i mercantili nel Mar Rosso. Fare di tutto perché la tensione diminuisca».











