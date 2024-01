Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Hamas valuta accordo tregua. Houthi: “Continueremo ad attaccare”

GUERRA ISRAELE-HAMAS: HAMAS VALUTA CONDIZIONI PER LA TREGUA, PROSEGUONO ATTACCHI HOUTHI NEL MAR ROSSO

Guerra Israele Hamas, proseguono i combattimenti a Gaza, l’esercito israeliano ha annunciato la morte di altri tre soldati uccisi ieri nell’offensiva, aggiornando il bilancio dall’inizio del conflitto che ora è di 233 vittime tra i militari. La polizia ha poi reso noto il nome di un sergente, che era stato catturato come ostaggio e successivamente ucciso da Hamas durante l’assalto alla comunità di Alumim. Ran Gvili faceva parte del distretto di polizia del Negev. In mattinata è attesa la delegazione di Hamas in Egitto per decidere in merito alle condizioni per una tregua. Sono arrivati in nottata e questa mattina anche diversi appelli da parte dell’Onu, per chiedere di revocare il taglio dei fondi all’agenzia per i rifugiati Unrwa.

I capi di diverse agenzie delle nazioni Unite hanno infatti dichiarato che senza sostegni economici la situazione a Gaza diventerà catastrofica, ed avrà “Conseguenze umanitarie di vasta portata“ in tutti i territori palestinesi. Anche il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pubblicato un appello urgente su X, denunciando la grave situazione dell’ospedale Nasser a Khan Younis, ora carente di medici, medicinali, ossigeno, cibo e carburante, e chiedendo un intervento urgente per gli aiuti.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, USA ABBATTONO MISSILE HOUTHI NEL MAR ROSSO

Guerra Israele Hamas, proseguono gli attacchi Houthi e le rappresaglie degli Stati Uniti nel Mar Rosso. L’esercito statunitense ha annunciato di aver abbattuto un missile da crociera antinave partito dalle aree dello Yemen. E Joe Biden ha confermato che la risposta per gli attacchi avvenuti contro le basi Usa proseguirà, anche se l’intenzione, come ha ribadito anche oggi, non è quella di provocare un allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Il portavoce dei miliziani Houthi, Yahya Saria, ha dichiarato che gli attacchi contro le navi proseguiranno per portate avanti una azione di autodifesa: “Tutte le navi da guerra statunitensi e britanniche nel Mar Rosso e nel Mar Arabico che stanno partecipando agli attacchi in Yemen sono nel nostro mirino“, aggiungendo anche che verrà impedito il passaggio di tutte le navi israeliane e di quelle dirette in Israele fino a quando non cesseranno le violenze a Gaza.

