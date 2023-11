Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Netanyahu: “no tregua a Gaza senza rilascio ostaggi”. Scontro Iran-Usa

GUERRA ISRAELE VS HAMAS, LE ULTIME NOTIZIE SULL’ASSEDIO DI GAZA. NETANYAHU RIFIUTA (PER ORA) L’ANP NELLA STRISCIA

Ad un mese esatto dall’inizio della guerra in Medio Oriente con gli attacchi terroristici di Hamas contro i civili in Israele, lo Stato ebraico commemora le oltre 1200 vittime letteralmente trucidate dalla furia dei blitz islamisti. Quanto iniziato quel giorno porta purtroppo le conseguenze nella terribile situazione in corso ora a Gaza, stretta nella morsa dell’esercito israeliano ormai da giorni e alla vigilia di un imminente offensiva sotto i cunicoli dove Hamas si nasconde per muovere guerra contro Israele.

Le quasi 11mila vittime palestinesi tra Hamas e civili innocenti hanno letteralmente bloccato la diplomazia internazionale che non riesce ad uscire dall’impasse di una soluzione invocata da molti – i due Stati separati, Israele e Palestina – ma impossibile al momento da raggiungere. Nelle ultime ore di guerra tra Israele e Hamas si segnala all’interno della Striscia di Gaza il violentissimo scontro con i terroristi asserragliati vicini all’ospedale Al Quds, considerato uno della basi di riparo delle milizie anti-israeliane: «abbiamo attaccato terroristi di Hamas che erano sistemati in un palazzo vicino all’ospedale Al-Quds di Gaza City», spiega il portavoce militare Daniel Hagari, sottolineando come l’attacco sia stato compiuto «all’aria e ha comportato esplosioni in un vicino deposito di munizioni». All’interno del palazzo sono stati poi trovati lanciatori di missili, armi e materiale di intelligence. In una intervista alla Abc News il Premier Bibi Netanyahu ha annunciato che Israele avrà la responsabilità generale della sicurezza della Striscia di Gaza «per un periodo indefinito una volta terminata la guerra con Hamas», in quello che è sembrato un duro chiudere la “porta” ai tentativi di mediazione degli Stati Uniti sulla soluzione di Abu Mazen, leader Anp, alla guida di Gaza dopo Hamas.

LA GUERRA ANCHE FUORI DALLA PALESTINA: IRAN, USA E GOLFO, GLI SCENARI

«Perché abbiamo visto cosa succede quando non ce l’abbiamo. Quando non abbiamo questa responsabilità in materia di sicurezza, vediamo l’esplosione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare», ha poi sottolineato ancora Netanyahu parlando della guerra ormai in corso da un mese esatto contro Hamas, «Non ci sarà alcun cessate il fuoco, nessun cessate il fuoco generale, a Gaza senza il rilascio dei nostri ostaggi. Delle piccole pause le abbiamo già avute. Suppongo che controlleremo le circostanze, in modo da consentire ai beni, ai beni umanitari, di entrare, o ai nostri ostaggi, singoli ostaggi, di andarsene».

Israele stamane ha aperto un nuovo varco per l’uscita di civili fra il Nord e il Sud della Striscia: il corridoio umanitario permetterà di aggiungere popolazione che potrà salvarsi dal nord dell’assedio verso il valico di Rafah a sud, spiega il Cogat, l’ente militare e civile di governo dei territori. Colpita nel frattempo anche una ulteriore cellula di Hezbollah nel sud del Libano, il secondo fronte di guerra più pericoloso al momento nella vasta crisi in Medio Oriente. Chi resta appena un passo indietro ma coordina ormai i movimenti e le mosse con Hamas e Hezbollah è sempre l’Iran: oggi un nuovo messaggio di sfida è stato lanciato contro l’Occidente e in particolare gli Stati Uniti, rigettando i tentativi di mediazione che l’amministrazione Biden (con Blinken e Burns) sta faticosamente portando avanti con Qatar e Turchia. «Gli americani hanno sostenuto dalla scorsa settimana che stanno cercando di arrivare a un cessate il fuoco umanitario a Gaza e abbiamo ricevuto messaggi da parte di questo Paese a riguardo ma sono totalmente disonesti dal momento che hanno gestito il gioco della guerra contro Gaza e la Cisgiordania», attacca il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian.











