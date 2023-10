Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Netanyahu: “no tregua su Gaza”. Aperto valico di Rafah con l’Egitto

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS: “NESSUN CESSATE IL FUOCO SU GAZA”

La guerra tra Israele e Hamas perdura ormai da più di una settimana e la conta dei morti cresce purtroppo giorno dopo giorno: oltre 1.400 le vittime israeliane dopo gli attacchi islamisti filo-palestinesi, sono invece 2.700 i morti a Gaza per i raid di Tel Aviv. «Non c’è per il momento un cessate il fuoco né l’ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri»: lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, commentando le ultime notizie sull’apertura del valico di Rafah fra Egitto e la Striscia di Gaza.

Addentrandosi nelle pieghe della guerra Israele-Hamas sono continuati per tutta la notte i raid su Hamas in risposte ai razzi lanciati dalla Striscia, mentre prosegue il tentativo internazionale di trattative per liberare i 199 ostaggi in mano ai palestinesi e soprattutto per evitare l’invasione di terra dell’esercito israeliano, da giorni ormai dato come “imminente”. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è tornato oggi in Israele, come previsto, per colloqui sulla crisi mentre dal fronte Palestina il leader Abu Mazen ha lanciato un “minimo” spiraglio di apertura verso una tregua, sottolineando come le scelte e gli attacchi di Hamas «non rappresentano il popolo palestinese». L’emergenza umanitaria su Gaza resta però drammatica con le agenzie dell’ONU che rilanciano ancora stamane come «non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza».

VALICO RIAPERTO VERSO L’EGITTO: BIDEN “STRIGLIA” ISRAELE

Mentre la guerra tra Israele e Hamas prosegue purtroppo in un lungo percorso verso l’abisso umanitario e geopolitico, stamane è stato raggiunto l’accordo tra Egitto, comunità internazionale e Israele per la riapertura del valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto: al momento sono in corso i preparativi logistici per introdurre a Gaza aiuti umanitari e per consentire l’uscita di cittadini stranieri e di palestinesi con doppia nazionalità. Restano i problemi per la cittadinanza palestinese di Gaza City con acqua, cibo ed elettricità che continuano a scarseggiare ma che potrebbero trovare sollievo proprio con la riapertura del valico egiziano.

«Israele deve rispondere. Deve attaccare Hamas che è un gruppo di codardi che si nascondo tra i civili», ha detto intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una intervista a 60 Minutes della Cbs, strigliando però subito dopo lo stesso Governo israeliano: «è necessaria un’autorità palestinese. E’ necessario che ci sia un percorso verso uno Stato palestinese». Biden ha poi aggiunto come Israele stia giustamente dando la caccia a chi ha commesso una barbarie «tanto grave quanto l’Olocausto. E quindi penso che Israele debba rispondere», di contro però si sta trattando con tutti gli attori del Medio Oriente per evitare l’occupazione e l’invasione completa di Gaza. Spostando verso il confine Nord di Israele, dopo gli scontri degli ultimi giorni (ieri colpita anche la base Unifil con militari italiani per un razzo di Hezbollah), il Governo Netanyahu ha deciso lo sgombero dei civili sul confine col Libano: ieri le autorità militari hanno vietato l’ingresso in una fascia della profondità di quattro chilometri lungo l’intero confine libanese.











