Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Proseguono raid a Gaza, razzi su basi Usa in Siria

GUERRA ISRAELE-HAMAS: PROSEGUONO RAID ESERCITO ISRAELIANO, 25 MORTI A GAZA

Guerra Israele Hamas, proseguono i raid a Gaza mentre si lavora ad una bozza di accordo sulla liberazione degli ostaggi e su una tregua duratura. Hamas ha però dichiarato che ci vorrà ancora tempo perchè la richiesta è che Israele accetti di porre fine a tutte le aggressioni nella Striscia. L’esercito israeliano ha annunciato l’uccisione di tre terroristi a Jenin che si nascondevano all’interno di un ospedale, tra i quali un combattente della jihad islamica e un militante di Hamas che stava progettando un altro attacco ispirato al 7 ottobre. In un video circolato sul web, diffuso dai media israeliani ci sarebbero le immagini dei terroristi travestiti da dottori e da donne.

L’agenzia di stampa palestinese ha invece segnalato diversi raid e bombardamenti che avrebbero provocato la morte di civili, almeno 25 secondo le dichiarazioni, soprattutto donne e bambini che si trovavano in un campo profughi e nei pressi di una moschea. E proseguono anche le rappresaglie contro gli attacchi agli Usa, sia in Giordania che in Siria, dove è stata presa di mira la base militare statunitense con razzi lanciati da forze filo iraniane.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, BORRELL: “FINANZIAMENTI UNRWA SONO NECESSARI PER L’AIUTO UMANITARIO A GAZA”

Dopo gli ultimi attacchi avvenuti i Giordania, che hanno provocato la morte di tre militari, e in Siria contro obiettivi Usa, dalla Casa Bianca e dal Regno Unito sono state annunciate nuove sanzioni nei confronti dell’Iran. Il consigliere della sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato che seguiranno conseguenze, tuttavia ha sottolineato che il governo statunitense non intende alimentare un conflitto esteso in Medio Oriente nè sta cercando una guerra diretta con l’Iran.

Anche la Cina è intervenuta nell’appello per fermare le violenze ed evitare una escalation nella zona, chiedendo di evitare di cadere in un circolo vizioso, come ha detto il portavoce del ministero degli esteri di Pechino: “Ci auguriamo che tutte le parti interessate mantengano la calma e la moderazione per evitare ritorsioni a catena“. Sono arrivate anche le dichiarazioni di Josep Borrell in merito alla questione dei finanziamenti all’agenzia Onu Unrwa. In una nota, il capo della Politica estera dell’Ue ha ribadito che: “Gli impegni presi per l’erogazione gli aiuti umanitari continueranno“.

