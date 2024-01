Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid notturni a Gaza, Iran attacca in Pakistan

GUERRA ISRAELE-HAMAS: OK DA HAMAS AD ACCORDO SU INVIO DI MEDICINALI A OSTAGGI IN CAMBIO DI AIUTI

Guerra Israele-Hamas, proseguono i raid su Gaza, colpita anche la città di Khan Yunis. Il ministro della salute della Striscia riferisce che le vittime dell’ultimo attacco sono state 81, bilancio non confermato ancora dall’esercito israeliano che però ha annunciato di aver eliminato il leader del terrorismo in Cisgiordania, Abdallah Abu Shalal, colpevole di aver organizzato recenti attentati a Gerusalemme, e che secondo l’Idf si stava preparando per un altro attacco terroristico finanziato dall’Iran e da Hamas.

In un altro raid a Sud, sarebbe inoltre stato ucciso anche il responsabile degli interrogatori sui sospettati di spionaggio, Bilal Nofal e almeno altri sei terroristi durante la notte. Nel frattempo è arrivato l’accordo per l’invio di medicinali urgenti destinati agli ostaggi che soffrono di malattie croniche e necessitano di cure. In cambio, l’esercito israeliano favorirà l’ingresso di nuovi aiuti internazionali per la popolazione. Il carico per i civili è già arrivato questa mattina in Egitto a bordo di un aereo delle forze armate del Qatar, che hanno mediato insieme alla Francia per raggiungere l’accordo tra le parti.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, PROSEGUONO RAID A GAZA E LIBANO, IRAN ATTACCA IN PAKISTAN

Si espandono i fronti del conflitto in Medio Oriente dopo l’ultimo attacco da parte dell’Iran in Siria e Iraq, i bombardamenti si sono spostati in Pakistan. Nella giornata di martedì 16 gennaio sono infatti state colpite due basi del gruppo sunnita Jaish al Adl, e il governo pakistano ha annunciato che ci saranno gravi conseguenze. Non è chiaro ancora se nella serie di attacchi ci sia un collegamento comune, ma l’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha dichiarato che le operazioni sono state compiute nel rispetto degli obblighi internazionali e che sono stati necessari un un quadro di lotta al terrorismo.

E nel frattempo proseguono anche i bombardamenti israeliani nel sud del Libano contro obiettivi Hezbollah, in un’operazione che come è stata definita dai comandanti “Uno dei maggiori attacchi compiuti dall’inizio della guerra e che è stato completato in pochi minuti“.











