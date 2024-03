Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid su Deir Balah e Jabalia, altri 17 morti a Gaza

GUERRA ISRAELE-HAMAS, AUMENTANO LE VITTIME A GAZA

La guerra tra Israele e Hamas va avanti e, secondo le ultime notizie, ai 115 morti della strage avvenuta durante la calca per gli aiuti umanitari a Gaza se ne aggiungono altri 17 che hanno perso la vita a causa di alcuni raid contro tre abitazioni a Deir al-Balah e a Jabalia, rispettivamente nel centro e nel nord della Striscia. Il bilancio dal 7 ottobre a oggi, in base ai dati forniti dal Ministero della Sanità palestinese, è di 30.228 vittime e 71.377 feriti. È stata in tal senso richiesta da Europa e Stati Uniti una indagine indipendente approfondita per chiarire il motivo per cui così tanti civili sono stati uccisi dopo che il direttore ad interim dell’ospedale al-Awda di Jabalia, Mohammed Salha, ha affermato che l’80% dei feriti hanno riportato delle lesioni da arma da fuoco.

Tel Aviv da parte sua non intende fermarsi, sebbene le critiche dall’estero stiano diventando sempre più serrate per la violenza delle azioni militari. L’obiettivo è quello di continuare a perseguitare i leader dell’organizzazione terroristica e i loro alleati al fine di annientarla. Nel Sud del Libano, in tal senso, è stato colpito e distrutto con tre missili un veicolo su cui viaggiavano tre persone, che sono decedute. Tra queste pare ci fosse un alto funzionario di Hezbollah a Naqoura.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, CESSATE IL FUOCO LONTANO

La speranza, in questa fase della guerra tra Israele e Hamas, è di riuscire ad arrivare ad un cessate il fuoco entro il Ramadan, che inizierà domenica 10 marzo. “Stiamo lavorando molto sulla tregua, ma non ci siamo ancora”, ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Joe Biden. Quest’ultimo nelle scorse ore ha incontrato a Washington la Premier italiana Giorgia Meloni. Tra i temi del colloquio anche il conflitto in Medio Oriente. “I leader hanno discusso degli sviluppi in Medio Oriente, compresa l’importanza di prevenire un’escalation a livello regionale. Hanno riaffermato il loro impegno a favore del diritto di Israele all’autodifesa in linea con il diritto internazionale e hanno sottolineato l’urgente necessità di aumentare le consegne di assistenza umanitaria salvavita in tutta Gaza”, è stato scritto in una nota della Casa Bianca.

La situazione è preoccupante anche per quel che concerne gli ostaggi israeliani. I miliziani di Hamas hanno annunciato infatti che 7 di loro sono morti in seguito a un bombardamento sionista. I nomi svelati sono quelli di Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper.











