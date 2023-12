Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid su Gaza: “distruggeremo tunnel”. Bloccati negoziati per la tregua

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS: NUOVI SCONTRI A NORD E CENTRO DI GAZA. LA BATTAGLIA SUI TUNNEL

Si continua a combattere all’interno della Striscia di Gaza, con i raid di Israele che non intende mettere in “pausa” la guerra contro Hamas dopo la ripresa delle ostilità post-tregua e nonostante gli avvertimenti giunti dall’ONU: da nord a sud della Striscia, continuano i raid e le operazioni di terra dell’esercito israeliano, mentre le milizie jihadiste puntano a lancio di razzi contro le città di Israele vicine al confine.

FED & POLITICA/ Per la Banca centrale Usa è iniziato l'anno elettorale

Secondo il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari, la scorsa notte una squadra di paracadutisti ha localizzato e distrutto una postazione di tiro in un complesso scolastico dei miliziani del Battaglione Shujaia di Hamas: secondo quanto riporta oggi l’ANSA, a Khan Yunis, nel sud di Gaza, soldati israeliano hanno trovato e distrutto una serie di armi, due imbocchi di tunnel e un sito di lancio. In merito invece alla nuova fase di guerra lanciata da Israele contro Hamas, ovvero il tentativi di allagare i tunnel sotto Gaza, novità importante arriva dal portavoce dell’Idf che ieri sera nel consueto bollettino nazionale ha sottolineato: «utilizzeremo una varietà creativa di modi per distruggere i tunnel di Hamas, alcuni di questi modi consistono in attività tattiche, utilizzando qualche tipo di strumento per far uscire i terroristi dai tunnel e con delle distruzioni permanenti in modo che tali passaggi non possano più funzionare».

L'OBIETTIVO DI ISRAELE/ "Controllo della Striscia scavalcando Usa e Onu, poi trattative col Qatar"

QATAR, NEGOZIATI BLOCCATI SU TREGUA GAZA: TIENE SOLO LO STOP A RAFAH

L’indomani del confermato sostegno militare, politico ed economico degli Stati Uniti all’alleato Israele, si complicano ulteriormente le trattative internazionali che avevano ripreso “respiro” dopo l’intervento dell’ONU in forte richiesta di un cessate il fuoco umanitario. Nella mattinata di oggi, due mesi e 7 giorni dall’inizio della guerra Israele-Hamas, il capo del Mossas David Barnea ha deciso di annullare il viaggio programmato in Qatar per riavviare i colloqui sul possibile accordo tregua-ostaggi liberati. La conferma è giunta alla CNN da una voce diplomatica qatarina dopo che ieri il canale israeliano Channel 13 sosteneva che gabinetto di guerra israeliano guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu aveva ordinato l’annullamento della missione di Barnea.

SCENARIO UCRAINA/ "I nuovi fondi Usa servono a Kiev per trattare con Mosca non da sconfitti"

Le minacce di Hamas e la posizione sempre più belligerante dell’Iran avrebbero convinto Tel Aviv a bloccare sul nascere l’ipotesi di nuovi negoziati per la tregua: gli Stati Uniti di contro con Biden fanno pressione affinché la protezione dei civili a Gaza avvenga al più presto, «così Israele perde il sostegno mondiale». Poche ore dopo però il segretario alla Difesa americano Lloyd J. Austin ha parlato con l’omologo israeliano Yoav Gallant per riannodare i fili di un rapporto divenuto “burrascoso” negli ultimi giorni tra Biden e Netanyahu: «sostegno duraturo degli Stati Uniti agli sforzi di Israele nella guerra contro Hamas», spiega il n.1 del Pentagono, «il movimento islamista palestinese non potrà mai ripetere gli attacchi del 7 ottobre». Di contro resta la richiesta americana perché Israele faccia di tutto in vista della protezione dei civili durante le operazioni militari: nelle stesse ore la CNN cita un report degli 007 Usa che parlano di almeno il 50% delle bombe su Gaza che non sarebbero di precisione. «la metà delle munizioni aria-terra che Israele ha utilizzato a Gaza nella guerra contro Hamas dal 7 ottobre scorso non erano di precisione, ovvero si trattava di ordigni non guidati», altrimenti noti come ‘bombe stupide’, riporta l’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale. In generale resta come il 40-45% delle 29.000 munizioni aria-terra finora utilizzate da Israele non erano guidate, mentre il resto erano munizioni a guida di precisione. Mentre dunque saltava la trattativa per la tregua – con l’ira dei familiari degli ostaggi israeliani che chiedono conto al Governo il perché dell’annullamento della missione del Mossad in Qatar – e i combattimenti continuano imperterriti dentro la Striscia, l’unica notizia “positiva” arriva da Rafah, al confine tra enclave palestinese ed Egitto, dove l’esercito applicherà per la giornata di oggi una «pausa tattica umanitaria fino alle 14 per consentire ai civili di ricostituire le scorte di cibo e acqua».











© RIPRODUZIONE RISERVATA