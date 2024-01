Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid su Gaza e Mar Rosso nel caos: Usa contro Houthi, Iran invia nave

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS: NUOVI RAID SULLA STRISCIA DI GAZA, LA TREGUA SI AVVICINA (FORSE)

Sarebbe di 15 morti e altrettanti feriti il bilancio dei raid lanciati ieri da Israele contro Hamas a “cavallo” dell’88esimo giorno di guerra in Medio Oriente: l’agenzia di stampa palestinese Wafa sottolinea che appunto sono 15 i civili palestinesi uccisi nel bombardamento israeliano su Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Per tutta la notte e anche per le prime ore dell’alba, Israele ha continuato a lanciare raid nel sud di Gaza oltre che colpire con i carri armati le aree presidiate da Hamas a ridosso del confine egiziano.

La strategia dello Stato Ebraico nel conflitto contro i miliziani palestinesi resta quella spiegata da Netanyahu nel suo ultimo discorso alla nazione: l’intento di una guerra ancora lunga di Israele, almeno di un anno, contro Hamas per sradicarla del tutto dalla Striscia di Gaza. Di contro però, osservano gli analisti internazionali citando fonti di intelligence Usa e Qatar, Netanyahu sarebbe disposto a concedere una tregua lunga di un mese per provare ad ottenere quanti più ostaggi liberati dopo ormai quasi tre mesi di prigionia, oltre a consentire maggiori soccorsi e aiuti alla popolazione civile in fuga dalla guerra a Gaza.

DA GAZA AL MAR ROSSO, LA GUERRA SI ALLARGA: RISCHIO SCONTRO IRAN-USA SUL FRONTE HOUTHI

Se la guerra tra Israele e Hamas continua senza sosta nella Striscia di Gaza, a preoccupare la comunità internazionale è la sempre più crescente tensione che si alza dagli altri fronti in Medio Oriente: da un lato il Libano dove l’invio continuo di razzi contro le città israeliane pone Hezbollah in cima alla lista dei nemici da combattere per lo Stato israeliano (4 miliziani sono stati uccisi ieri da bombardamenti dell’Idf dopo i raid di Hezbollah di Capodanno). Ma è il mar Rosso e le crescenti tensioni con i ribelli Houthi, filo-Iran e complici di Hamas, a spaventare e non poco il futuro prossimo della guerra in Medio Oriente.

La portaerei americana Uss Gerald R. Ford, schierata nel Mediterraneo orientale dopo l’attacco di Hamas in Israele in ottobre, tornerà negli Stati Uniti nei prossimi giorni: ora c’è la conferma della Marina, che però non significa il ritiro degli Stati Uniti dall’area. Anzi: come riportano i medi Usa, «La Ford e le navi da guerra al suo seguito saranno sostituite dalla nave d’assalto anfibia Uss Bataan e dalle navi da guerra della sua squadra, la Uss Mesa Verde e la Uss Carter Hall»: questo pattugliamento proviene dal Mar Rosso dove a breve potrebbe installarsi una coalizione più ampia (con marina Uk sicuramente, da capire il resto dell’alleanza anti-Houthi) per fronteggiare le minacce e le bombe dei ribelli filo-iraniani. Dopo infatti la distruzione per opera della Marina Usa di alcune navi Houthi, l’Iran ha deciso di inviare una nave da guerra nel Mar Rosso: come spiega l’agenzia di stampa iraniana Tasmin, si tratta del cacciatorpediniere Alborz, arrivato passando dallo stretto di Bab el-Mandeb, che unisce il mar Rosso con il golfo di Aden e con l’oceano Indiano. L’impressione è che la guerra Israele-Hamas sia solo l’inizio di una potenziale guerra sempre più ampia che coinvolga da vicino Stati Uniti e Iran: a quel punto, la terza guerra mondiale sarebbe davvero qualcosa di non “utopico” e “impossibile” da preventivare…











