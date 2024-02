Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Riprende trattativa al Cairo, attacco dal Libano: 1 morto e 7 feriti

GUERRA ISRAELE-HAMAS, ULTIME NOTIZIE RIPRENDE TRATTATIVA CON HAMAS IN EGITTO

Guerra Israele-Hamas, sono riprese le trattative per cercare un accordo di tregua con Hamas al Cairo, secondo fonti del New York Times però, ci vorranno ancora altri giorni prima di trovare l’intesa sulle condizioni per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. I negoziati sono stati allungati di tre giorni, ma già dalle prime dichiarazioni della delegazione israeliana sembrerebbe che le richieste da parte di Hamas continuino ad essere giudicate come “inaccettabili”. Il dialogo prosegue anche coinvolgendo il Qatar e la Turchia. Il presidente Erdogan è tornato in Egitto dopo 12 anni, tra le priorità in agenda la dimostrazione di solidarietà al popolo palestinese e un ruolo da mediatore nel conflitto.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Distrutta nave russa in Crimea, Lavrov apre a soluzione diplomatica

Il ministro degli esteri Tajani ha commentato le operazioni, sostenendo la necessità di un accordo per sospendere i combattimenti, sottolineando che: “Noi siamo amici di Israele, sosteniamo con forza il diritto di Israele a difendersi, a non essere attaccato. Ma l’interesse generale ora è la de-escalation“. Questa mattina sono ripresi anche gli attacchi dal Libano che hanno provocato numerosi feriti e almeno un morto.

Filippo Mosca arrestato in Romania, negati domiciliari/ Respinta la richiesta della difesa del 29enne

GUERRA ISRAELE-HAMAS, RAZZI DAL LIBANO, NUMEROSI FERITI E UN MORTO

Guerra Israele-Hamas, questa mattina un massiccio attacco di razzi dal Libano ha colpito alcune aree a Nord di Israele provocando molti feriti ed almeno un morto. Come hanno confermato fonti dell’esercito, Hezbollah ha lanciato l’offensiva verso le basi di Meron e Safed colpendo militari e civili, l’Idf ha aggiunto che “Un soldato è rimasto ucciso e molti altri sono atualmente ricoverati in gravi condizioni in ospedale, anche una donna sarebbe rimasta vittima degli attacchi“.

Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir ha dichiarato in merito che non si tratta più di sporadici attacchi intermittenti ma di una vera e propria guerra, esortando poi il governo a modificare le strategie militari al confine, convocando una riunione di emergenza. Nelle ultime 24 ore sono anche state portate avanti numerose azioni militari a Gaza, l’IDF ha annunciato di aver individuato e smantellato alcune aree nelle quali si nascondevano infrastrutture terroristiche di hamas e depositi di armi.

Peste bubbonica, uomo infettato dal suo gatto/ Felino era stato morso da pulci infette

© RIPRODUZIONE RISERVATA