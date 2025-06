Da due giorni a questa parte è scoppiata una nuova guerra nel mondo, quella fra Israele e l’Iran. Un conflitto che purtroppo era nell’aria e che si è materializzato fra giovedì e venerdì scorsi, con i bombardamenti di Tel Aviv verso Teheran, e la replica giunta ieri sera. Per analizzare la questione, Sussidiario Tv ha intervistato il grande esperto di geopolitica, Gin Michelessin, che si dice convinto che Netanyahu abbia giocato d’anticipo in questa guerra, colpendo l’Iran in quanto temesse che Teheran fosse ormai prossima allo sviluppo di una bomba atomica. Tel Aviv ha attaccato anche per le difese antiaeree iraniane indebolite dopo gli attacchi che si erano tenuti ad ottobre, ma anche per una crisi politica interna.

Iran, Sabti: “Colpiti i vertici, non c’è più una guida”/ Pahlavi: “Siamo pronti a guidare la transizione”