Israele, finora, ha attaccato bersagli militari: il potenziale di arricchimento per ordigni nucleari, fabbriche di vettori missilistici, sistemi di contraerea e ucciso un numero limitato di vertici sia scientifici del progetto atomico, sia delle milizie fedeli alla teocrazia sciita. Ma non si è spinta oltre pur avendo la capacità di distruggere le infrastrutture e strutture del regime che avrebbe implicato enormi danni al sistema civile. Per tale motivo, la fase iniziale dell’attacco, al momento, appare come “dissuasiva”.

Ovviamente ho annotato il discorso di Benjamin Netanyahu che invitava la popolazione iraniana a insorgere contro il regime dittatoriale teocratico, ma al momento prevale la dissuasione contro il regime teocratico con lo scopo di fargli accettare la doppia sconfitta senza tentare reazioni violente: blocco dell’ambizione nucleare e depotenziamento quasi totale dei suoi bracci armati esterni. Tale limitazione della proiezione della forza israeliana è stata molto probabilmente concordata con Washington negli ultimi due mesi, via molteplici riunioni tecniche con oggetto il targeting (scelta dei bersagli).

Perché Donald Trump non ha voluto, per lo meno in prima battuta, l’eliminazione della gerarchia teocratica e il depotenziamento delle milizie che la sostengono, portatrici di circa un 20% del consenso interno verso l’80% di divergenti, ma minoranza con tutte le leve del potere economico?

Perché sauditi ed Emirati nonché Giordania sono regimi con organizzazione autoritaria-religiosa sunnita che pur contro la teocrazia autoritaria sciita vedrebbero come pericolo un esempio di crollo di un regime teocratico islamista anche se il loro più aperto e collaborativo? O perché l’eliminazione del regime teocratico iraniano implicherebbe un’azione militare così intensiva da dover coinvolgere l’America in modo diretto?

Forse tutti i due motivi complicati dal nazionalismo identitario diffuso in Iran che pone dubbi sulla mobilitazione popolare anti-regime qualora l’Iran subisse un attacco esterno. A cui vanno aggiunti gli interessi di Russia e Cina che non vogliono perdere influenza sull’Iran grazie alla convergenza del regime corrente con loro.

Pertanto l’Iran, pur indebolito, ha uno spazio di contromanovra. Dove, in particolare? Blocco dello Stretto di Hormuz da dove passa una percentuale notevole del petrolio e gas globale. Anche con pochi mezzi militari residui sarebbe possibile per Teheran. Il danno economico per i Paesi del Golfo sarebbe enorme, ma ancor di più per l’aumento del prezzo di gas e petrolio come conseguenza globale, già valutabile dall’impennata dei prezzi nel giorno di avvio del conflitto cinetico.

All’America potrebbe andare bene perché il petrolio da sabbie bituminose (shale oil) è profittevole a un prezzo non sotto i 70 dollari al barile, ma anche molto male per il meccanismo moltiplicativo dei prezzi di benzina e gas a carico della popolazione. Ed enorme problema inflazionistico per gli europei. Inoltre, gli attacchi anglo-americani e israeliani agli Houti non hanno annientato la loro capacità di colpire il traffico navale verso e da Suez nello stretto di Bab el-Mandeb, rischio pesante per le nazioni mediterranee.

Infatti, a livello dichiarativo l’Iran resta molto aggressivo. In parte per nascondere la sconfitta, ma in altra parte perché mantiene un notevole deterrente. Infatti, la Russia si è candidata come mediatore tra Israele e Iran valutando che le nazioni occidentali, consapevoli del pericolo economico, avrebbero apprezzato e pressato Israele per “de-escalare” il conflitto.

Accetterà Israele le pressioni limitative accompagnate? Potrebbe farlo in cambio della rinuncia alla demonizzazione dei suoi comportamenti a Gaza e alla pressione per la creazione di uno Stato palestinese valutato come un’inaccettabile concessione di vittoria ad Hamas. Ma dovrebbe emergere una soluzione alternativa digeribile dalle nazioni arabe sunnite. Tuttavia, se l’Iran, oltre a bloccare Hormuz direttamente e Bab el-Mandeb via proxy (probabilmente con missilistica cinese) mantenesse una postura di attacco a Israele e la estendesse alle basi statunitensi nell’area del Golfo, ci sarebbe un livello in più di escalation. Ma è più probabile un raffreddamento.

