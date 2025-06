Gli iraniani proveranno a rispondere con missili e droni e in qualche modo riusciranno a colpire Israele. Lo hanno già fatto nella prima risposta, lanciando 150 missili, alcuni dei quali andati a segno. Ma non sono riusciti ad alzare in volo la loro aeronautica e questo rappresenta un problema non da poco. L’attacco all’Iran, secondo Netanyahu, durerà 14 giorni, segno che c’è un programma di guerra ben preciso, che mette in conto alcuni effetti collaterali provocati dalla risposta di Teheran, ma prefigura la distruzione del sistema nucleare e difensivo iraniano.

Alla fine, spiega Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con all’attivo missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo, di un accordo con gli ayatollah sul nucleare, almeno per il momento, non ci sarà bisogno. A meno che i piani israeliani non vengano messi in crisi da qualche “imprevisto”, come quelli occorsi a Putin, che credeva di poter risolvere in poche settimane l’operazione speciale contro l’Ucraina. Gli USA potrebbero intervenire a fianco di Israele, e potrebbero averlo già fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore da fonti aperte. Trump nel frattempo avrebbe spostato in Medio Oriente altre forze, oltre a quelle dirottate già nelle scorse settimane.

Generale, dopo l’attacco di Israele, cosa ci dice la risposta arrivata dagli iraniani?

Gli iraniani non possono perdere la faccia, devono rispondere e lo stanno facendo. Sono deboli, tanto è vero che non sono ancora riusciti a far alzare in aria la loro forza aerea e non hanno credibilità in campo islamico, anche in virtù della contrapposizione fra sciiti e sunniti: la Giordania ha abbattuto alcuni droni iraniani inviati verso Israele.

Perché Netanyahu ha attaccato?

Possiamo fare due ipotesi: la prima è che ci sia stato un accordo fra americani e israeliani per forzare la mano agli iraniani a firmare un trattato capestro sulla riduzione della ricerca nel nucleare. L’altra ipotesi è che i servizi segreti israeliani abbiano avvisato che gli iraniani erano abbastanza avanti nella realizzazione di un’arma nucleare. Io propendo per la seconda. Solo così si spiega un attacco programmato che mira anche a colpire scienziati e capi delle Guardie rivoluzionarie e che fa decine di morti. È un’azione di guerra, non un’azione punitiva. Alla fine di questi 14 giorni potrebbe non esserci più bisogno di un trattato sul nucleare, almeno non per adesso.

Ma gli iraniani che forza hanno? Possono in qualche modo controbattere gli israeliani? E come mai ci vogliono 14 giorni di attacchi per completare l’opera se già adesso Netanyahu dice che è stato colpito il cuore del sistema nucleare?

Le basi missilistiche di lancio sono quasi tutte sotterranee e ben nascoste, i depositi dove si fa ricerca nucleare, invece, occupano grandi zone. Israele ha però colpito l’aviazione iraniana e questo rappresenta un vantaggio non da poco, anche se i mezzi a disposizione di Tel Aviv sono comunque molto più avanzati tecnologicamente. Gli iraniani, comunque, hanno tantissimi droni. E Israele un buonissimo sistema difensivo. Ma se vengono lanciati molti droni, potrebbe non riuscire a intercettarli tutti. Su 150 inviati, magari 20 possono andare a segno. Possono fare danni alle infrastrutture, non credo alle persone: già in occasione di questo primo attacco gli israeliani sono stati avvisati in tempo di portarsi nei rifugi. Ma non c’è paragone ai danni che subirà l’Iran.

Gli iraniani dicono di avere abbattuto due caccia nemici, è solo un episodio?

Dicono di aver abbattuto due caccia e catturato un pilota donna. Ma anche ai tempi di Saddam Hussein gli iracheni avevano abbattuto degli aerei. Complessivamente, tuttavia, non possono fare più di tanto.

Il programma dei 14 giorni di attacco cosa prevede?

Intanto, l’indicazione dei numeri è una mezza boutade: in una guerra non si può mai dire 14 giorni, anzi è meglio non definire i tempi con questa precisione, si rischia di sbagliare i calcoli come Putin in Ucraina. Avranno calcolato tutta una serie di attacchi secondo l’importanza degli obiettivi.

Gli Stati Uniti interverranno?

Interverranno militarmente solo se Israele dovesse avere dei problemi diretti con l’Iran, oppure lo faranno nei confronti di altri Paesi da dove potrebbero provenire attacchi contro Israele, per esempio lo Yemen, dove gli Houthi hanno già lanciato un paio di missili. Aiuteranno Israele solo se lo Stato ebraico dovesse avere una débâcle. Continueranno a fornire, invece, denari e armi.

Macron e Scholz appoggiano Israele, lo faranno anche militarmente?

L’Europa va in ordine sparso. Anche il nostro governo credo che non si esporrà troppo. L’appoggio di Macron e Merz non credo proprio sarà militare.

(Paolo Rossetti)

