La guerra fra Iran e Israele potrebbe portare ad una escalation mondiale: ne è convinto il Generale Bertolini parlando con Sussidiario TV

Il generale Marco Bertolini voce autorevole per quanto riguarda la geopolitica ma soprattutto scenari di guerra, armamenti e strategia sul campo, è stato intervistato dal Sussidiario Tv sulla guerra fra Iran e Israele, l’ultimo conflitto scoppiato – purtroppo – nel mondo. Secondo l’esperto c’è il serio rischio di una escalation, così come spiegato parlando con la nostra Maddalana Ferroni, definendo il recente conflitto derivante dalla crisi fra Israele, Gaza, ma anche Libano e Siria. Secondo il generale non è da escludere che possano intervenire nella guerra anche Stati Uniti, Russia e Pakistan, trasformando quindi il conflitto in una vera e propria guerra mondiale.

Tagli del 60% agli incentivi per energia solare ed eolica dal 2026/ Legge di bilancio USA: “Poi azzeramento”