Guerra Israele, ultime notizie/ “Hamas ha perso controllo di Gaza”. Accordo vicino su alcuni ostaggi

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE: “HAMAS NON CONTROLLA PIÙ GAZA”

Secondo l’esercito di Israele, Hamas non avrebbe più il controllo di Gaza City dopo le ultime battaglie compiute ieri nel 37esimo giorno di guerra in Medio Oriente: «Hamas ha perso il controllo di Gaza e non ha il potere di fermare l’esercito», ha spiegato ieri il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, secondo il quale i terroristi stanno fuggendo al sud e i civili stanno saccheggiando le loro basi, «Non hanno più fiducia nel governo palestinese».

Una foto è divenuta virale in serata lunedì con i soldati della Brigata Golani sono penetrati nel Parlamento di Gaza City prendendone il controllo. Nel corso poi di una successiva incursione nella Striscia, l’esercito di Israele avrebbe anche scoperto tunnel militare di Hamas sotto a una moschea, trovando armi ed esplosivi: costanti i raid notturni nella guerra continua tra Israele e Hamas, con numerose postazioni colpite e messe a segno. Prosegue poi l’emergenza sull’ospedale di Al-Shifa con ripetuto scambio di accuse tra palestinesi e israeliani sugli attacchi lanciati contro l’area: pazienti e medici rimangono ancora intrappolati nell’ospedale principale di Gaza dopo giorni di combattimenti tra le truppe israeliane e Hamas, con i primi che accusano i secondi di posizionare obiettivi strategici proprio nei pressi della struttura ospedaliera usata come scudo. Le agenzie umanitarie intanto avvertono che i pazienti critici e i bambini sono «a rischio di morte» a causa della mancanza di carburante e della «diminuzione delle scorte di cibo e acqua».

GUERRA ISRAELE-HAMAS, POTENZIALE ACCORDO SULLA LIBERAZIONE DI ALCUNI OSTAGGI

Mentre intanto continuano i feroci scontri di guerra tra Israele e alleati di Hamas tanto in Libano – dove ieri è giunto il messaggio-ultimatum del Premier Bibi Netanyahu (riferendosi a Hezbollah, accusa «Chi pensa di poter estendere gli attacchi contro le nostre forze e i nostri civili gioca con il fuoco») – quanto in Cisgiordania, nelle ultime ore sarebbe emerso un potenziale primo accordo tra gli “sherpa” di Israele e Hamas (supportati da Usa, Qatar e Turchia) per la liberazione di alcuni ostaggi.

«Sarebbero vicini ad un accordo sugli ostaggi che potrebbe portare alla liberazione di gran parte delle donne e dei bambini rapiti dai miliziani il 7 ottobre», si legge oggi sul Washington Post, con in cambio Tel Aviv che sarebbe pronta a liberare alcune donne e giovani palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. «L’intesa – scrive ancora il giornale Usa – potrebbe essere annunciata nel giro di qualche giorno se verranno sciolti gli ultimi nodi». Dalla Giordania arriva un nuovo appello al cessate il fuoco per non far esplodere una guerra ancora più totale in tutto il Medio Oriente: «qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi», spiega il re di Giordania Abdullah, il quale aggiunge che le continue «violazioni israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero spingere la regione verso un’esplosione».











