È ancora tragicamente nitido il ricordo del presidente George W. Bush che, il primo maggio 2003, pronuncia la fatidica frase “La guerra in Iraq è finita”, a bordo della portaerei Lincoln. Rincarando subito dopo la dose: “Lasceremo un Iraq libero, democratico e ricostruito”. Tutti sappiamo com’è andata avanti la storia.

GUERRA INDIA-PAKISTAN/ Escalation (nucleare) più vicina, ma continua il "poker" di Trump e Xi

L’altra sera un altro presidente Usa, l’eclettico Trump, si è spericolato in un’altra dichiarazione storica: “Gli Houthi hanno capitolato”, precisando che di conseguenza i bombardamenti americani nello Yemen cesseranno. Chissà perché, ma la politica estera e militare degli Usa ci ha abituati a non digerire con sicurezza qualsiasi nuova postura, ancor meno affidabile oggi, con le volubili posizioni assunte dal rinnovato presidente su qualsiasi tema, dai dazi alla toponomastica (il Golfo d’America al posto del Golfo del Messico), al Risiko mondiale (Canada, Groenlandia e Panama a stelle e strisce), fino al destino di Gaza.

FED & POLITICA/ L'attesa obbligata di Powell tra annunci e contro-annunci sui dazi

Ma cos’è successo, in realtà? Si tratta di un presunto risultato della diplomazia omanita, che si è spesa non poco nel tentare di trovare un modus vivendi tra Yemen e Usa, dopo i ripetuti strike che l’aviazione angloamericana ha portato da marzo contro obiettivi sotto controllo dei “ribelli” Houthi (ribelli tra virgolette, visto che ormai la milizia sciita filoiraniana del Paese di fatto governa una porzione gigantesca del territorio, quella più importante). Gli sforzi di Mascate prevedono che gli Houthi smettano di attaccare le navi statunitensi in transito nel Mar Rosso, e gli Stati Uniti smetteranno di attaccare obiettivi legati al gruppo in Medio Oriente.

SPY FINANZA/ Gli alert nascosti mentre si preparano nuove manovre di "emergenza"

Resta il dubbio: gli Houthi, parlando di “navi statunitensi”, hanno inteso riservarsi la possibilità di attaccare le altre navi non statunitensi in transito? I traffici commerciali nel Mar Rosso, insomma, stanno per tornare sicuri o no? Non solo: gli stessi Houthi hanno chiarito che comunque gli attacchi contro Israele potrebbero continuare, in sostegno ad Hamas e alla causa palestinese, ovviamente scatenando le conseguenti reazioni di Tel Aviv (come quella dell’altro giorno, quando l’IDF ha colpito e messo fuori servizio l’aeroporto di Sanaa, la capitale yemenita).

Al Jazeera riporta una dichiarazione del capo del consiglio politico supremo degli Houthi Mahdi al-Mashat, rilasciata all’emittente tv Al Masirah: “Gli Houthi non abbandoneranno al suo destino la Striscia di Gaza. Quello che è successo dimostra che i nostri attacchi sono dolorosi e continueranno”, ha detto al-Mashat, aggiungendo che la risposta a Israele “sarà devastante e dolorosa. Nessuna aggressione ci distoglierà dalla nostra decisione di sostenere Gaza finché l’aggressione non cesserà e l’assedio non sarà revocato”.

Se Trump gongola sostenendo che gli Houthi “si sono arresi”, in realtà sembra che abbiano solo cercato di evitare altri bombardamenti Usa per concentrarsi contro il nemico numero uno: Israele. La tragica contabilità del quadrante dice che dall’inizio della guerra a Gaza, nel 2023, gli Houthi hanno già colpito decine di navi in transito dal golfo di Aden allo stretto di Bāb el-Mandeb e il Mar Rosso, in pratica l’intero quadrante che, attraverso Suez, congiunge l’oceano Indiano al Mediterraneo.

Molte compagnie hanno già cessato quelle rotte, giudicate poco sicure e coperte solo da alcune costosissime garanzie assicurative. Un’insicurezza che ha anche portato alla prima euromissione militare, l’Aspides, con l’invio di una task force navale (mediamente tre fregate, o due fregate e un cacciatorpediniere, come il Caio Duilio italiano), a protezione dei carghi. Ma sempre gli Houthi hanno anche attaccato più volte Israele a colpi di missili balistici, per lo più intercettati, ma non tutti, come quello che l’altra sera è riuscito ad eludere lo scudo israeliano e raggiungere l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Duemila chilometri di distanza, un gettito importante, per una balistica piuttosto precisa, frutto di tecnologie e organizzazione che fanno supporre contributi non solo finanziari da parte di quella che in Israele si definisce “la piovra” sciita: l’Iran.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI