Guerra nucleare “Intelligence Usa pronta a incidenti chimici”/ Ecco il piano

La Nato e il mondo occidentale avrebbero predisposto dei piani in caso di guerra nucleare da parte della Russia, coinvolta nel conflitto con l’Ucraina da un mese a questa parte. A svelarlo è stata Bloomberg, autorevole agenzia di stampa americana, secondo cui sia gli Stati Uniti quanto l’Alleanza Atlantica «si stanno preparando al rischio di incidenti nucleari e biologici russi». Bloomberg cita funzionari dell’intelligence dell’amministrazione di Joe Biden, senza fare ovviamente i nomi, ma secondo gli stessi i preparativi in caso di attacco nucleare o comunque chimico sarebbero già in corso, includendo, scrive a riguardo il quotidiano Il Messaggero, anche “posture di deterrenza”, ovvero, strategie d’attacco e contrattacco nucleare per cercare di scoraggiare il nemico, un po’ come accaduto ai tempi della Guerra Fredda.

A conferma di tale indiscrezioni anche le parole rilasciate ieri proprio dal presidente a stelle e strisce, presente a Bruxelles per il vertice europeo e della Nato: “Risponderemo all’uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà”, ha fatto sapere nelle scorse ore. Il commander in chief americano è stato anticipato da Mark Rutte, primo ministro olandese, anch’egli al vertice Nato: «Dobbiamo pensare a tutte le opzioni possibili» e «dobbiamo prepararci per questo», per un possibile uso delle armi chimiche da parte della Russia in Ucraina.

GUERRA NUCLEARE, USA E NATO PREPARANO I PIENI: MOSCA SMENTISCE USO DI ARMI CHIMICHE

«Stanno anche dicendo che stavamo pianificando un attacco chimico e, naturalmente, questa è una notizia totalmente falsa e questo deve essere molto chiaro e deve anche essere chiarito al mondo esterno», ha aggiunto. L’esercito di Vladimir Putin ha smentito l’utilizzo di armi chimiche in Ucraina, ma nella giornata di ieri Kiev ha denunciato l’uso di armamenti al fosforo bianco in più occasioni in questi 30 giorni di guerra, e precisamente a Irpin e Lugansk. Chiaro che se tali indiscrezioni venissero confermate dalla Nato, a quel punto c’è il rischio di un ingresso in scena dell’Alleanza Atlantica e la guerra diverrebbe così a tutti gli effetti mondiale. La speranza, ovviamente, è che ciò non accada mai…

